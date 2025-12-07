$42.180.00
17:16 • 7108 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 12041 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 14696 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 20145 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 46742 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 58780 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 64007 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 57458 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 60000 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56670 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС щодо заборони російських газу та нафти

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Угорщина та Словаччина подадуть до Європейського суду клопотання про скасування плану RePowerEU, який передбачає повну заборону імпорту російських газу та нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей крок зумовлений загрозою безпечному енергопостачанню та зростанням цін.

Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС щодо заборони російських газу та нафти

Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС про повну заборону імпорту російських газу та нафти. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, інформує УНН.

Деталі

За його словами, щойно наступного тижня план RePowerEU буде ухвалено, угорська сторона разом зі словацькою подасть до Європейського суду клопотання про скасування та проситиме про призупинення дії постанови на час судового розгляду.

Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін

- написав Сіярто.

Він назвав цю постанову "масштабним юридичним шахрайством", адже, на його думку, "явно є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".

"Вона також суперечить договорам ЄС, згідно з якими енергетична політика є національною компетенцією, і суперечить навіть власній оцінці Єврокомісії", - додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що завдяки санкціям експорт російської нафти вже зменшився на 15-20%, а видобуток сирої нафти в рф до кінця року скоротиться на 5%.

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 2130 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Петер Сіярто
Європейська комісія
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина