Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС щодо заборони російських газу та нафти
Київ • УНН
Угорщина та Словаччина подадуть до Європейського суду клопотання про скасування плану RePowerEU, який передбачає повну заборону імпорту російських газу та нафти. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей крок зумовлений загрозою безпечному енергопостачанню та зростанням цін.
Угорщина та Словаччина оскаржать у Європейському суді план ЄС про повну заборону імпорту російських газу та нафти. Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, інформує УНН.
Деталі
За його словами, щойно наступного тижня план RePowerEU буде ухвалено, угорська сторона разом зі словацькою подасть до Європейського суду клопотання про скасування та проситиме про призупинення дії постанови на час судового розгляду.
Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини та призведе до різкого зростання цін
Він назвав цю постанову "масштабним юридичним шахрайством", адже, на його думку, "явно є санкційним заходом, який потребуватиме одноголосного схвалення".
"Вона також суперечить договорам ЄС, згідно з якими енергетична політика є національною компетенцією, і суперечить навіть власній оцінці Єврокомісії", - додав глава МЗС Угорщини.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що завдяки санкціям експорт російської нафти вже зменшився на 15-20%, а видобуток сирої нафти в рф до кінця року скоротиться на 5%.
Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico07.12.25, 20:39 • 2130 переглядiв