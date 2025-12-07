Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico

Влада Угорщини не підтримує участь у фінансовій підтримці України: Будапешт зриває європейський план "Б" щодо використання заморожених активів росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Угорщина відмовилась долучатися до випуску спільних єврооблігацій. Їх розглядали як резервний варіант на випадок, якщо ЄС не зможе використати заморожені державні кошти росії.

За даними Politico, це посилило напругу всередині Європейського союзу, оскільки питання загального рішення потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.

Крім того, альтернативний "план Б" з випуском спільного боргу ЄС також не втілиться, адже Угорщина висловила заперечення щодо цього рішення.

Вето Угорщини суттєво ускладнює пошук консенсусу. Тим самим ЄС залишається без готової страхової фінансової моделі на випадок, якщо механізм використання російських активів зазнає затримок або юридичних перешкод - йдеться в повідомленні Politico.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив війною з росією у разі поразки його партії на парламентських виборах наступного року.