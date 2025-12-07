Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico

$42.180.00
49.230.00
ukenru
17:16 • 2808 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 6326 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 11101 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 16153 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 43493 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 55894 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 61764 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56438 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59171 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56186 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
87%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп вручив артистам медалі Центру Кеннеді: нагороду отримали, зокрема гурт Kiss та СталлонеPhoto7 грудня, 09:04 • 4824 перегляди
"Я заслужив її, працюючи 26 годин на добу, 8 днів на тиждень": Трамп закликав не обговорювати його Премію миру від ФІФА7 грудня, 09:35 • 5306 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo7 грудня, 11:25 • 12281 перегляди
Колапс ключової Атлантичної течії загрожує Європі екстремальною посухою на сотні років – науковці7 грудня, 11:46 • 4430 перегляди
Атака рф на Печенізьку дамбу не матиме критичного впливу на фронт - ЗСУ15:33 • 4946 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 46357 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 55901 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 68546 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 89395 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 77079 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Петр Павел
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Село
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 39180 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 48667 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 49970 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 63957 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 61758 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Ту-95

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Влада Угорщини не підтримує участь у фінансовій підтримці України, зриваючи європейський план "Б" щодо використання заморожених активів росії. Будапешт відмовився долучатися до випуску спільних єврооблігацій, що посилило напругу всередині ЄС.

Угорщина блокує план ЄС щодо фінансової підтримки України замороженими активами рф - Politico

Влада Угорщини не підтримує участь у фінансовій підтримці України: Будапешт зриває європейський план "Б" щодо використання заморожених активів росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Угорщина відмовилась долучатися до випуску спільних єврооблігацій. Їх розглядали як резервний варіант на випадок, якщо ЄС не зможе використати заморожені державні кошти росії.

За даними Politico, це посилило напругу всередині Європейського союзу, оскільки питання загального рішення потребує одностайної підтримки всіх країн-членів.

Крім того, альтернативний "план Б" з випуском спільного боргу ЄС також не втілиться, адже Угорщина висловила заперечення щодо цього рішення.

Вето Угорщини суттєво ускладнює пошук консенсусу. Тим самим ЄС залишається без готової страхової фінансової моделі на випадок, якщо механізм використання російських активів зазнає затримок або юридичних перешкод

- йдеться в повідомленні Politico.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив війною з росією у разі поразки його партії на парламентських виборах наступного року.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Європейський Союз
Угорщина
Віктор Орбан