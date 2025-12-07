Орбан залякує угорців війною з рф у разі поразки його партії на виборах

$42.180.00
49.230.00
ukenru
20:45 • 22038 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 28811 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 39077 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 38069 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 46255 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 50383 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 37286 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 73586 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 41524 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38122 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
90%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Завтра по всій Україні значно посилять графіки відключення світла6 грудня, 16:42 • 4188 перегляди
Катар заявив, що попит на ШІ та недостатні інвестиції можуть призвести до дефіциту СПГ 6 грудня, 17:15 • 3648 перегляди
Ілон Маск заявив, що ЄС "слід ліквідувати" після штрафу його соцмережі XVideo6 грудня, 17:30 • 15846 перегляди
У Польщі в автобус з 26 українцями врізався легковик: що відомо6 грудня, 18:12 • 3836 перегляди
Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні21:24 • 9002 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 27929 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 39797 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 54135 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 73586 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 63684 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Віктор Орбан
Ілон Маск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 30976 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 39664 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 41356 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 55344 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 53901 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Бук (ЗРК)

Орбан залякує угорців війною з рф у разі поразки його партії на виборах

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підсумки майбутніх парламентських виборів вирішать, чи буде Будапешт втягнутий у війну з росією. Він зазначив, що вибори наступного року будуть останніми перед війною, оскільки Європа вже прийняла рішення "йти на війну" до 2030 року.

Орбан залякує угорців війною з рф у разі поразки його партії на виборах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підсумки наступних парламентських виборів визначать, чи втягнеться Будапешт у війну з росією.  Про це інформує УНН з посиланням на About Hungary.  

Деталі

У суботу, 6 грудня на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині Віктор Орбан повідомив, що парламентські вибори наступного року "будуть останніми перед війною". 

Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її

- сказав угорський прем'єр.

За його словами, в Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року".

Аби довести це, він сказав, що Європа перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила - Угорщина повинна стати досить сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, а й уникнути її", - резюмував Орбан.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після війни Україна стане буферною державою між Заходом та росією, як було до війни.

Орбан відправляє делегацію до москви для підготовки до завершення війни в Україні06.12.25, 22:24 • 9042 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Мобілізація
Війна в Україні
Угорщина
Україна
Віктор Орбан