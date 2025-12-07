Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що підсумки наступних парламентських виборів визначать, чи втягнеться Будапешт у війну з росією. Про це інформує УНН з посиланням на About Hungary.

Деталі

У суботу, 6 грудня на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині Віктор Орбан повідомив, що парламентські вибори наступного року "будуть останніми перед війною".

Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її - сказав угорський прем'єр.

За його словами, в Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року".

Аби довести це, він сказав, що Європа перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила - Угорщина повинна стати досить сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, а й уникнути її", - резюмував Орбан.

