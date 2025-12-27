"Реальна опозиція рф воює": у ЦПД відреагували на загибель командира РДК Капустіна

$41.930.00
49.430.00
ukenru
13:53 • 3136 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
13:13 • 6562 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54 • 8704 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 26061 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 33480 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 76734 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 45198 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 46637 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 64166 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29975 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
89%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 21342 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto27 грудня, 07:13 • 14612 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 12180 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго27 грудня, 08:11 • 12855 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер27 грудня, 08:50 • 12958 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 38238 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 76734 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 34405 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 64166 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 59124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 12240 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 38238 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 17581 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 17072 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 18785 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Шахед-136

"Реальна опозиція рф воює": у ЦПД відреагували на загибель командира РДК Капустіна

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко відреагував на загибель командира РДК Дениса Капустіна. Коваленко зазначив, що справжня російська опозиція воює з режимом путіна, на відміну від тих, хто проводить мітинги та форуми в Європі.

"Реальна опозиція рф воює": у ЦПД відреагували на загибель командира РДК Капустіна

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на загибель командира російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна, більш відомого як White Rex. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Деталі

Коваленко зазначив, що справжня російська опозиція воює з режимом путіна, а не проводить мітинги та форуми в Європі чи на Заході. За його словами, одного дня, справжня опозиція переможе цей режим.

Також Коваленко розкритикував еліти країн Заходу. Він заявив, що впродовж років ці еліти всіма засобами підтримували так званих "хороших русских".

Вони проводили акції в Берліні, ходили на ефіри в США, фотографувалися навіть з лідерами європейських країн, президентом Сполучених Штатів. Але всі, хто їх підтримував, насправді не хотіли реально протидіяти режиму путіна. Вони ніби і підтримували опозицію, але не робили нічого справді дієвого, аби росія мала шанс на зміни

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Європа
Сполучені Штати Америки
Берлін