"Реальна опозиція рф воює": у ЦПД відреагували на загибель командира РДК Капустіна

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко відреагував на загибель командира російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна, більш відомого як White Rex. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Коваленко зазначив, що справжня російська опозиція воює з режимом путіна, а не проводить мітинги та форуми в Європі чи на Заході. За його словами, одного дня, справжня опозиція переможе цей режим.

Також Коваленко розкритикував еліти країн Заходу. Він заявив, що впродовж років ці еліти всіма засобами підтримували так званих "хороших русских".

Вони проводили акції в Берліні, ходили на ефіри в США, фотографувалися навіть з лідерами європейських країн, президентом Сполучених Штатів. Але всі, хто їх підтримував, насправді не хотіли реально протидіяти режиму путіна. Вони ніби і підтримували опозицію, але не робили нічого справді дієвого, аби росія мала шанс на зміни