Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 18001 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 46636 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 33776 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 38997 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 51827 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28391 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22227 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19930 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21649 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
На Запорізькому напрямку загинув командир російського добровольчого корпусу

Київ • УНН

 • 2630 перегляди

Командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув уночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.

На Запорізькому напрямку загинув командир російського добровольчого корпусу

Уночі на 27 грудня на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання загинув командир РДК Денис WhiteRex Капустін. Про це інформує УНН з посланнням на РДК.

Деталі

Зазначається, що він загинув після прильоту FPV-дрона.

Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події

- йдеться у повідомленні.

"Ми обов'язково помстимося, Денисе", - додали в РДК.

Нагадаємо

У боях за Незалежність України загинув 48-річний фотограф та військовослужбовець Юрій Костишин, відомий як "Кіт Характерник". Він служив у 93-й та 44-й бригадах, брав участь в обороні Києва, мав персональні виставки своїх фронтових світлин.

Віта Зеленецька

