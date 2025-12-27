На Запорізькому напрямку загинув командир російського добровольчого корпусу
Командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув уночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.
Уночі на 27 грудня на Запорізькому напрямку фронту під час виконання бойового завдання загинув командир РДК Денис WhiteRex Капустін. Про це інформує УНН з посланнням на РДК.
Зазначається, що він загинув після прильоту FPV-дрона.
Всі подробиці будуть оприлюднені пізніше - поки встановлюються деталі події
"Ми обов'язково помстимося, Денисе", - додали в РДК.
