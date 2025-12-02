На фронті загинув ексрежисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко

Василь "Бейрут" Хомко пішов добровольцем захищати Україну у березні 2022 року. На початку жовтня захисник вважався зниклим безвісти, однак пізніше стало відомо, що 2 жовтня 2025 року він загинув у бою, прикриваючи відхід групи. Йому було 45 років. Про це повідомили його дружина Галина Співак і сестра Альона Хомко, передає УНН.

Василь Хомко 2,5 роки служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, після чого майже рік у Силах спеціальних операцій.

Він би не зміг дивитися в очі своїй доньці і навчати її сміливості, дієвості, любові до свого, якби залишився відсиджуватися за спинами тих, хто так само, як і він добровільно пішли боронити нас від кровожерливих нелюдей - тобто роzzіян. Він не хотів слави чи геройства. Він хотів захистити дорогих йому людей від долі бучанців, ірпінців та інших закатованих в своїх рідних містах, селах українців – написала Альона Хомко.

Дружина героя також написала зворушливе прощання з чоловіком.

Хтось з вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч о пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим - сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне – написала Галина Співак.

Також, в іншому дописі, Галина Співак повідомила, що прощання з Василем відбудеться 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі почнеться о 12:00, збір на Михайлівський площі об 11:30.

Захисника поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

