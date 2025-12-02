На фронті загинув ексрежисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 10422 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 11758 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 10952 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 13515 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 45888 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46658 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58307 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48726 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44755 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters
2 грудня, 03:29 • 5744 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України
2 грудня, 04:03 • 35640 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
2 грудня, 07:07 • 26151 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
07:31 • 14997 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30 • 11255 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:54 • 10428 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 11763 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
09:30 • 11415 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
2 грудня, 06:00 • 45892 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
1 грудня, 16:00 • 47086 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
1 грудня, 10:58 • 36582 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
1 грудня, 08:53 • 38850 перегляди
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
29 листопада, 16:59 • 95265 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36 • 70216 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49 • 86286 перегляди
На фронті загинув ексрежисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Василь Хомко, позивний "Бейрут", загинув 2 жовтня 2025 року у віці 45 років, прикриваючи відхід групи. Він пішов добровольцем у березні 2022 року та служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді та ССО. Прощання з героєм відбудеться 5 грудня у Михайлівському соборі, поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

На фронті загинув ексрежисер шоу "Орел і Решка" Василь Хомко

Василь "Бейрут" Хомко пішов добровольцем захищати Україну у березні 2022 року. На початку жовтня захисник вважався зниклим безвісти, однак пізніше стало відомо, що 2 жовтня 2025 року він загинув у бою, прикриваючи відхід групи. Йому було 45 років. Про це повідомили його дружина Галина Співак і сестра Альона Хомко, передає УНН.

Василь Хомко 2,5 роки служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді, після чого майже рік у Силах спеціальних операцій.

Він би не зміг дивитися в очі своїй доньці і навчати її сміливості, дієвості, любові до свого, якби залишився відсиджуватися за спинами тих, хто так само, як і він добровільно пішли боронити нас від кровожерливих нелюдей - тобто роzzіян. Він не хотів слави чи геройства. Він хотів захистити дорогих йому людей від долі бучанців, ірпінців та інших закатованих в своїх рідних містах, селах українців 

– написала Альона Хомко.

Дружина героя також написала зворушливе прощання з чоловіком.

Хтось з вас вчився з ним в університеті, хтось працював в рекламі в Києві, Алматі, Бейруті, хтось знімав тревел-шоу, хтось служив разом і боронив Україну пліч о пліч. Син, брат, коханий чоловік, тато, хрещений, зять, друг, колега, побратим -  сьогодні всі ми в безкінечному сумі схиляємо голови перед твоєю пожертвою заради нашого майбутнього і віддаємо шану тобі, Воїне 

– написала Галина Співак.

Також, в іншому дописі, Галина Співак повідомила, що прощання з Василем відбудеться 5 грудня. Служба в Михайлівському соборі почнеться о 12:00, збір на Михайлівський площі об 11:30.

Захисника поховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Внаслідок російського удару по Києву 25 листопада загинув 65-річний український актор і декоратор Вадим Тупчій, відомий створенням накладних носів для "Шоу довгоносиків". Він проживав сам у багатоповерхівці, куди влучив російський дрон

Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада25.11.25, 16:52 • 13721 перегляд

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Село
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Фільм
Шлюб
Україна
Київ