Ексклюзив
14:46 • 1546 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4980 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9248 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16895 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 12020 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10724 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9230 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6318 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8100 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11662 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада

Київ • УНН

 • 972 перегляди

Внаслідок російського удару по Києву 25 листопада загинув 65-річний український актор і декоратор Вадим Тупчій, відомий створенням накладних носів для "Шоу довгоносиків". Він проживав сам у багатоповерхівці, куди влучив російський дрон.

Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада
Фото: www.facebook.com/tymur.bobrovskyy

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 25 листопада загинув Вадим Тупчій, український актор і декоратор. Він, зокрема, створював накладні носи для популярного на українському ТБ в 1990-х роках "Шоу довгоносиків". Про це повідомив в Facebook український археолог, пам'яткоохоронець Тимур Бобровський, передає УНН.

Деталі

Одним з тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва взяв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер

– написав Бобровський.

Він додав, що зустрічався з ним за 10 днів до загибелі.

Разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить

– йдеться в дописі Бобровського.

На момент смерті Тупчію було 65 років. У багатоповерхівці, куди влучив російський дрон, він проживав сам, з 1996 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 7 людей, понад 20 постраждали.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Києву 14 листопада загинула Наталя Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКультураКиївКримінал та НП
Енергоатом
Війна в Україні
Блекаут 
Київ