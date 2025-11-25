Український актор і декоратор Вадим Тупчій загинув у Києві від російського удару 25 листопада

Фото: www.facebook.com/tymur.bobrovskyy

Внаслідок російського удару по Києву в ніч на 25 листопада загинув Вадим Тупчій, український актор і декоратор. Він, зокрема, створював накладні носи для популярного на українському ТБ в 1990-х роках "Шоу довгоносиків". Про це повідомив в Facebook український археолог, пам'яткоохоронець Тимур Бобровський, передає УНН.

Деталі

Одним з тих, хто сьогоднішнє бомбардування Києва взяв на себе, був мій добрий товариш Вадим Тупчій. Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер – написав Бобровський.

Він додав, що зустрічався з ним за 10 днів до загибелі.

Разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить – йдеться в дописі Бобровського.

На момент смерті Тупчію було 65 років. У багатоповерхівці, куди влучив російський дрон, він проживав сам, з 1996 року.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Києву 25 листопада загинуло 7 людей, понад 20 постраждали.

Також УНН повідомляв, що внаслідок російської атаки по Києву 14 листопада загинула Наталя Ходемчук – вдова Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС у ніч на 26 квітня 1986 року.