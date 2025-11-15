У будинку на Троєщині, куди 14 листопада влучив "шахед", жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Київ 14 листопада будинок на Троєщині, де мешкали колишні працівники ЧАЕС, був зруйнований "шахедом". Серед постраждалих – дружина загиблого на ЧАЕС Валерія Ходемчука та Герой України Олексій Ананенко.
У ніч на 14 листопада під час масштабної ракетно-дронової атаки росії на Київ зазнав руйнувань через влучання "шахеда" будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС із родинами. Про це в соцмережі Facebook повідомила журналістка та членкиня Національної Спілки журналістів України Тамара Хрущ, передає УНН.
У будинку,зруйнованому шахедом цієї страшної на Троєщині, жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять , свої квартири і все нажите майно.Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося - назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто -без рідних
За словами Хрущ, серед мешканців були й родини перших загиблих працівників станції. Тут проживала Наталя Ходемчук — дружина Валерія Ходемчука, який загинув у четвертому енергоблоці ЧАЕС.
Квартира Наталі Ходемчук спалена дотла, а Наталя з важкими опіками і численними хронічними хворобами, отриманими ще внаслідок аварії на ЧАЕС, доправлена до спеціалізованої опікової лікарні
Крім цього, у будинку жив Герой України Олексій Ананенко інженер-механік ЧАЕС. Він був одним із трьох добровольців, які ризикуючи життям, запобігли другому можливому вибуху на ЧАЕС.
Інших прізвищ постраждалих і прізвищ загиблих не повідомляють, додала журналістка.
Нагадаємо
В ніч на 14 листопада росія атакувала Україну 19 ракетами і 430 безпілотниками різних типів, ППО вдалося знешкодити 419 повітряних цілей. Попри значні успіхи протиповітряної оборони, атака спричинила руйнування на 44 локаціях та призвела до загибелі й поранень мирних людей.
Рятувальник Сергій Власенко втратив житло під час нічної атаки рф на Київ 14 листопада, його квартира згоріла через влучання дрона. Він гасив полум'я у власному помешканні, де перебували його мати, дружина з 5-річним сином та 8-місячною донькою, які встигли зреагувати на тривогу.
