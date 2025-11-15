У будинку на Троєщині, куди 14 листопада влучив "шахед", жили колишні працівники ЧАЕС та їхні родини

У ніч на 14 листопада під час масштабної ракетно-дронової атаки росії на Київ зазнав руйнувань через влучання "шахеда" будинок на Троєщині, в якому жили колишні працівники ЧАЕС із родинами. Про це в соцмережі Facebook повідомила журналістка та членкиня Національної Спілки журналістів України Тамара Хрущ, передає УНН.

У будинку,зруйнованому шахедом цієї страшної на Троєщині, жили колишні працівники ЧАЕС і їхні родини. У далекому 1986 вони змушені були в перші дні аварії залишити рідне місто Припʼять , свої квартири і все нажите майно.Їхали лише з невеликими сумками на три дні. А виявилося - назавжди. Сьогодні вони знову залишилися без житла, без майна, а дехто -без рідних