В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи

В ночь на 14 ноября во время масштабной ракетно-дроновой атаки россии на Киев получил разрушения из-за попадания "шахеда" дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС с семьями. Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка и член Национального Союза журналистов Украины Тамара Хрущ, передает УНН.

В доме, разрушенном шахедом этой страшной ночью на Троещине, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В далеком 1986 году они вынуждены были в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Ехали лишь с небольшими сумками на три дня. А оказалось - навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые - без родных