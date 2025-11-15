В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 ноября, 18:09 • 14902 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 26507 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 24157 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 22711 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 20383 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16025 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 38422 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31249 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53071 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31070 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Идите на войну в Украину, если поддерживаете ее": словацкие школьники встали и ушли во время встречи с ФицоVideo14 ноября, 15:35 • 9654 просмотра
В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14 ноября, 15:47 • 4038 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11853 просмотра
Апелляция оставила под стражей заместителя гендиректора филиала Энергоатома, которую разоблачили на систематическом взяточничестве14 ноября, 16:55 • 4486 просмотра
Епископы США осудили иммиграционную политику Трампа, призвав к "реформе"14 ноября, 17:31 • 3852 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 31249 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 28672 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 53070 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 281958 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кириакос Мицотакис
Александр Сырский
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Великобритания
Китай
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 11881 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 38421 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 17405 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 34079 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 29971 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В результате атаки РФ на Киев 14 ноября дом на Троещине, где проживали бывшие работники ЧАЭС, был разрушен "шахедом". Среди пострадавших – жена погибшего на ЧАЭС Валерия Ходемчука и Герой Украины Алексей Ананенко.

В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи

В ночь на 14 ноября во время масштабной ракетно-дроновой атаки россии на Киев получил разрушения из-за попадания "шахеда" дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС с семьями. Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка и член Национального Союза журналистов Украины Тамара Хрущ, передает УНН.

В доме, разрушенном шахедом этой страшной ночью на Троещине, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В далеком 1986 году они вынуждены были в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Ехали лишь с небольшими сумками на три дня. А оказалось - навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые - без родных

- говорится в сообщении.

По словам Хрущ, среди жильцов были и семьи первых погибших работников станции. Здесь проживала Наталья Ходемчук — жена Валерия Ходемчука, погибшего в четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Квартира Натальи Ходемчук сожжена дотла, а Наталья с тяжелыми ожогами и многочисленными хроническими болезнями, полученными еще в результате аварии на ЧАЭС, доставлена в специализированную ожоговую больницу

- написала журналистка.

Кроме этого, в доме жил Герой Украины Алексей Ананенко, инженер-механик ЧАЭС. Он был одним из трех добровольцев, которые, рискуя жизнью, предотвратили второй возможный взрыв на ЧАЭС.

Других фамилий пострадавших и фамилий погибших не сообщают, добавила журналистка.

Напомним

В ночь на 14 ноября россия атаковала Украину 19 ракетами и 430 беспилотниками различных типов, ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей. Несмотря на значительные успехи противовоздушной обороны, атака повлекла разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей.

Спасатель Сергей Власенко потерял жилье во время ночной атаки рф на Киев 14 ноября, его квартира сгорела из-за попадания дрона. Он тушил пламя в собственном доме, где находились его мать, жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочерью, которые успели среагировать на тревогу.

Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы14.11.25, 18:52 • 2486 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Воздушная тревога
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Чернобыльская АЭС
Украина
Киев