В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Киев 14 ноября дом на Троещине, где проживали бывшие работники ЧАЭС, был разрушен "шахедом". Среди пострадавших – жена погибшего на ЧАЭС Валерия Ходемчука и Герой Украины Алексей Ананенко.
В ночь на 14 ноября во время масштабной ракетно-дроновой атаки россии на Киев получил разрушения из-за попадания "шахеда" дом на Троещине, в котором жили бывшие работники ЧАЭС с семьями. Об этом в соцсети Facebook сообщила журналистка и член Национального Союза журналистов Украины Тамара Хрущ, передает УНН.
В доме, разрушенном шахедом этой страшной ночью на Троещине, жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи. В далеком 1986 году они вынуждены были в первые дни аварии покинуть родной город Припять, свои квартиры и все нажитое имущество. Ехали лишь с небольшими сумками на три дня. А оказалось - навсегда. Сегодня они снова остались без жилья, без имущества, а некоторые - без родных
По словам Хрущ, среди жильцов были и семьи первых погибших работников станции. Здесь проживала Наталья Ходемчук — жена Валерия Ходемчука, погибшего в четвертом энергоблоке ЧАЭС.
Квартира Натальи Ходемчук сожжена дотла, а Наталья с тяжелыми ожогами и многочисленными хроническими болезнями, полученными еще в результате аварии на ЧАЭС, доставлена в специализированную ожоговую больницу
Кроме этого, в доме жил Герой Украины Алексей Ананенко, инженер-механик ЧАЭС. Он был одним из трех добровольцев, которые, рискуя жизнью, предотвратили второй возможный взрыв на ЧАЭС.
Других фамилий пострадавших и фамилий погибших не сообщают, добавила журналистка.
Напомним
В ночь на 14 ноября россия атаковала Украину 19 ракетами и 430 беспилотниками различных типов, ПВО удалось обезвредить 419 воздушных целей. Несмотря на значительные успехи противовоздушной обороны, атака повлекла разрушения на 44 локациях и привела к гибели и ранениям мирных людей.
Спасатель Сергей Власенко потерял жилье во время ночной атаки рф на Киев 14 ноября, его квартира сгорела из-за попадания дрона. Он тушил пламя в собственном доме, где находились его мать, жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочерью, которые успели среагировать на тревогу.
