Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев пострадали 36 человек, шестеро из них госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Погибли шестеро жителей столицы.
Число пострадавших в результате ночной массированной атаки на Киев возросло до 36, шестеро из них - в больницах. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии
Он также добавил, что погибли шесть жителей Киева.
Напомним
Ранее было известно, что в результате ночной атаки на Киев число пострадавших возросло до 34 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.