Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы

18:09 • 4962 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12639 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15956 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15098 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14849 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14314 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29932 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24465 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48663 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30724 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Графики отключений электроэнергии
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30802 просмотра
В Киеве ищут людей под завалами 9-этажки после удара рф, пострадавших уже 34: новые кадры последствийPhoto14 ноября, 10:19 • 21337 просмотра
Число погибших в результате ночной атаки в Киеве возросло до шести: обнаружено тело еще одной погибшей14 ноября, 11:47 • 14022 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21377 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11174 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29936 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
13:14 • 24467 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 21377 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48665 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 278201 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Блогеры
Денис Шмыгаль
Украина
Париж
Государственная граница Украины
Великобритания
Лондон
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство16:53 • 3534 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo13:27 • 29936 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде13:14 • 11174 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 30802 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 28230 просмотра
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Старлинк
Фильм

Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

В результате ночной атаки на Киев пострадали 36 человек, шестеро из них госпитализированы, пятеро в тяжелом состоянии. Погибли шестеро жителей столицы.

Число пострадавших от атаки рф на Киев возросло до 36, шестеро госпитализированы

Число пострадавших в результате ночной массированной атаки на Киев возросло до 36, шестеро из них - в больницах. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

От атаки врага минувшей ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро - в тяжелом состоянии 

- сообщил Кличко.

Он также добавил, что погибли шесть жителей Киева.

В Киеве временно прекратили газоснабжение 10 домов после ночной атаки рф14.11.25, 14:34 • 2120 просмотров

Напомним

Ранее было известно, что в результате ночной атаки на Киев число пострадавших возросло до 34 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы на месте удара российского дрона по 9-этажке.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев