Кількість постраждалих від атаки рф на Київ зросла до 36, шестеро госпіталізовані
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ постраждали 36 людей, шестеро з них госпіталізовані, п'ятеро у важкому стані. Загинуло шестеро мешканців столиці.
Кількість постраждалих у результаті нічної масованої атаки на Київ зросла до 36, шестеро з них - у лікарнях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. Пʼятеро - у важкому стані
Він також додав, що загинули шестеро мешканців Києва.
Нагадаємо
Раніше було відомо, що внаслідок нічної атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 34 осіб. Тривають пошуково-рятувальні роботи на місці удару російського дрона по 9-поверхівці.