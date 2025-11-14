У Києві тимчасово припинили газопостачання 10 будинків після нічної атаки рф
Київ • УНН
Через ворожий обстріл у Києві пошкоджено низку газифікованих будинків у кількох районах. Розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинено.
"Київгаз" ліквідовує наслідки атаки у ніч проти 14 листопада, розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинили, передає УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Як повідомили у КМДА, через ворожий обстріл у Києві пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах.
Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили. Усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження
