У Києві тимчасово припинили газопостачання 10 будинків після нічної атаки рф

11:47 • 3380 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30297 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22221 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26799 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52691 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97843 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131604 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128232 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267036 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113877 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18696 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23624 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59629 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44263 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53627 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2910 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo

Ексклюзив

09:52 • 30299 перегляди
Ексклюзив
09:52 • 30299 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267036 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах

Ексклюзив

13 листопада, 11:14 • 219204 перегляди
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219204 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98732 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15788 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15456 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79440 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78103 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66729 перегляди
У Києві тимчасово припинили газопостачання 10 будинків після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Через ворожий обстріл у Києві пошкоджено низку газифікованих будинків у кількох районах. Розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинено.

У Києві тимчасово припинили газопостачання 10 будинків після нічної атаки рф

"Київгаз" ліквідовує наслідки атаки у ніч проти 14 листопада, розподіл газу до 10 багатоквартирних будинків тимчасово зупинили, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Як повідомили у КМДА, через ворожий обстріл у Києві пошкоджена низка газифікованих будинків у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському та Солом’янському районах.

Відповідно до вимог безпеки розподіл газу до 10 газифікованих багатоквартирних будинків тимчасово припинили. Усі міські служби працюють у режимі посиленого навантаження 

- йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої14.11.25, 13:47 • 3382 перегляди

Антоніна Туманова

