11:45 • 5534 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
08:55 • 13025 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
08:49 • 15509 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 14924 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 17337 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 25788 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 46223 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 36933 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 36109 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 29566 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Внаслідок вибуху газового котла у селі Погреби на Київщині постраждали двоє дітей. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.

Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС

Унаслідок вибуху газового котла у селі Погреби на Київщині постраждали двоє дітей. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла. Загорівся приватний житловий будинок. Надзвичайний випадок стався у селі Погреби. Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.

Нагадаємо

У дворі будинку в Оболонському районі Києва під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух, внаслідок чого осколкові поранення отримав військовослужбовець. Вибух автомобіля кваліфіковано як теракт, прокуратура розпочала розслідування.

Павло Башинський

Суспільство
Село
Опалення
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ