Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС

Унаслідок вибуху газового котла у селі Погреби на Київщині постраждали двоє дітей. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

"Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла. Загорівся приватний житловий будинок. Надзвичайний випадок стався у селі Погреби. Рятувальники ліквідували загорання, загальною площею 150 кв.м", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають місцеві жителі, постраждало двоє дітей 2017 та 2022 року народження. Їх батько самостійно доправив до дитячої лікарні.

Нагадаємо

