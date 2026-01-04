$42.170.00
Вибух автівки у Києві: поранення отримав військовий, розпочато розслідування за фактом теракту

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У Києві 4 січня 2026 року під час відкриття багажника авто вибухнув пристрій, поранивши військовослужбовця. Прокуратура розпочала розслідування за фактом терористичного акту.

Вибух автівки у Києві: поранення отримав військовий, розпочато розслідування за фактом теракту
Фото: Київська міська прокуратура

У дворі будинку в Оболонському районі Києва під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух, внаслідок чого осколкові поранення отримав військовослужбовець. Вибух автомобіля кваліфіковано як теракт, прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 4 січня 2026 року, у дворі будинку по вул. Героїв Дніпра під час відкриття багажника автомобіля пролунав вибух. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримав військовослужбовець. Жінка, яка знаходилась поруч, не постраждала

 - йдеться в повідомленні.

За фактом вибуху розпочато досудове розслідування за ч. 1. ст. 258 КК України - терористичний акт, тобто вчинення вибуху чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людей.

Розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо

У неділю, 4 січня, в Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик. Внаслідок події є травмовані. На місці події працюють правоохоронці.

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
Війна в Україні
Служба безпеки України
Київ