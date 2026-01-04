Взрыв автомобиля в Киеве: ранение получил военный, начато расследование по факту теракта
Киев • УНН
В Киеве 4 января 2026 года при открытии багажника автомобиля взорвалось устройство, ранив военнослужащего. Прокуратура начала расследование по факту террористического акта.
Во дворе дома в Оболонском районе Киева при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв, в результате чего осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв автомобиля квалифицирован как теракт, прокуратура начала расследование. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
Детали
Сегодня, 4 января 2026 года, во дворе дома по ул. Героев Днепра при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом, не пострадала
По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.
Расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.
Напомним
