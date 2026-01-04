$42.170.00
11:20
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
Взрыв автомобиля в Киеве: ранение получил военный, начато расследование по факту теракта

Киев • УНН

 92 просмотра

В Киеве 4 января 2026 года при открытии багажника автомобиля взорвалось устройство, ранив военнослужащего. Прокуратура начала расследование по факту террористического акта.

Взрыв автомобиля в Киеве: ранение получил военный, начато расследование по факту теракта
Фото: Киевская городская прокуратура

Во дворе дома в Оболонском районе Киева при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв, в результате чего осколочные ранения получил военнослужащий. Взрыв автомобиля квалифицирован как теракт, прокуратура начала расследование. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

Сегодня, 4 января 2026 года, во дворе дома по ул. Героев Днепра при открытии багажника автомобиля прогремел взрыв. В результате взрыва осколочные ранения получил военнослужащий. Женщина, находившаяся рядом, не пострадала

 - говорится в сообщении.

По факту взрыва начато досудебное расследование по ч. 1. ст. 258 УК Украины - террористический акт, то есть совершение взрыва или иных действий, создававших опасность для жизни или здоровья людей.

Расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Напомним

В воскресенье, 4 января, в Оболонском районе столицы взорвался внедорожник. В результате происшествия есть травмированные. На месте происшествия работают правоохранители.

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Киев