На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини

4 січня, 02:44 • 23397 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 34119 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 44782 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 47708 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 46061 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 59862 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 80770 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 68459 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 88621 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48695 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії3 січня, 23:31
Трамп: "Куба впаде сама по собі" - США не планують військових дій проти Гавани4 січня, 00:51
Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln4 січня, 01:07
Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною4 січня, 01:38
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти04:24
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 245008 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 178855 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Музикант
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Велика Британія
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
БМ-21 «Град»

На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини

Київ • УНН

 • 88 перегляди

В Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик, внаслідок чого є травмовані. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки.

На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини

У Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місці події працюють правоохоронці. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві, передає УНН.

Деталі

Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби

- йдеться в повідомленні.

Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом. Паралельно у мережі з’явилось відео.

Нагадаємо

У столиці затримали керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" через падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі. Йому готується повідомлення про підозру за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Павло Башинський

