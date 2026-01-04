На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини
Київ • УНН
В Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик, внаслідок чого є травмовані. На місці події працюють правоохоронці, кінологи та вибухотехніки.
Деталі
Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби
Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом. Паралельно у мережі з’явилось відео.
