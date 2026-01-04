На Оболоні в Києві вибухнув автомобіль: є травмовані, правоохоронці встановлюють обставини

У Оболонському районі столиці вибухнув позашляховик. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місці події працюють правоохоронці. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України в Києві, передає УНН.

Деталі

Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані. На місце скеровані наряди поліції, кінологи, вибухотехніки та інші служби - йдеться в повідомленні.

Більш детальна інформація буде оприлюднена згодом. Паралельно у мережі з’явилось відео.

Нагадаємо

У столиці затримали керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" через падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі. Йому готується повідомлення про підозру за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.