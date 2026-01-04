На Оболони в Киеве взорвался автомобиль: есть пострадавшие, правоохранители устанавливают обстоятельства
Киев • УНН
В Оболонском районе столицы взорвался внедорожник, в результате чего есть пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.
В Оболонском районе столицы взорвался внедорожник. По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.
Детали
Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы
Более подробная информация будет обнародована позже. Параллельно в сети появилось видео.
Напомним
