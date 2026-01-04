$42.170.00
4 января, 02:44
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
На Оболони в Киеве взорвался автомобиль: есть пострадавшие, правоохранители устанавливают обстоятельства

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Оболонском районе столицы взорвался внедорожник, в результате чего есть пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранители, кинологи и взрывотехники.

На Оболони в Киеве взорвался автомобиль: есть пострадавшие, правоохранители устанавливают обстоятельства

В Оболонском районе столицы взорвался внедорожник. По предварительной информации, в результате происшествия есть пострадавшие. На месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.

Детали

Полиция выясняет обстоятельства взрыва внедорожника в Оболонском районе столицы. По предварительной информации, в результате происшествия есть травмированные. На место направлены наряды полиции, кинологи, взрывотехники и другие службы

- говорится в сообщении.

Более подробная информация будет обнародована позже. Параллельно в сети появилось видео.

Напомним

В столице задержали руководителя районного теплотрассового управления "Печерск" СП "Киевские тепловые сети" КП "Киевтеплоэнерго" из-за падения девушки-подростка в неогражденную яму с кипятком в Голосеевском районе. Ему готовится сообщение о подозрении за нарушение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия.

Павел Башинский

