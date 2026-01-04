У Києві дівчина впала в яму з окропом: правоохоронці затримали начальника теплотрасового управління "Печерськ"

Правоохоронці затримали керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" через падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі Києва. Йому готується повідомлення про підозру, повідомили в Київській міській прокуратурі, передає УНН.

Падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі Києва - затримано керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго". Йому готується повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки, в саме опіки дівчини (ч.2 ст. 272 КК України)