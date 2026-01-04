$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 21288 перегляди
31 грудня, 20:23 • 243240 перегляди
У Києві дівчина впала в яму з окропом: правоохоронці затримали начальника теплотрасового управління "Печерськ"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Йому готується повідомлення про підозру за порушення правил безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

У Києві дівчина впала в яму з окропом: правоохоронці затримали начальника теплотрасового управління "Печерськ"
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці затримали керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" через падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі Києва. Йому готується повідомлення про підозру, повідомили в Київській міській прокуратурі, передає УНН.

Деталі

Падіння дівчини-підлітка в неогороджену яму з окропом у Голосіївському районі Києва - затримано керівника районного теплотрасового управління "Печерськ" СП "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго". Йому готується повідомлення про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання небезпечних робіт, що спричинило тяжкі наслідки, в саме опіки дівчини (ч.2 ст. 272 КК України)

 - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що у Голосіївському районі Києва внаслідок аварії тепломережі 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою та зазнала важких опіків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, встановлюються всі деталі події.

Павло Башинський

