У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: поліція відкрила кримінальне провадження

Фото: Національна поліція України

У Голосіївському районі Києва внаслідок аварії тепломережі 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою та зазнала важких опіків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, встановлюються всі деталі події. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що вчора на проспекті Валерія Лобановського стався прорив теплопровідної труби системи централізованого опалення, внаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів. Попри наявність огородження аварійної ділянки, через його неналежне облаштування та несвоєчасне реагування відповідних служб, постраждали люди - йдеться у дописі.

Зокрема, у яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона отримала опіки з ураженням близько 73% тіла. Потерпілу госпіталізували, наразі вона перебуває у тяжкому стані в реанімації. Також встановлено ще одну постраждалу - 53-річну жінку, яка отримала опіки нижніх кінцівок, наступивши у гарячу воду, що текла по тротуару.

За вказаним фактом слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 367 - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 272 - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки - повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та надають правову оцінку діям посадових осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію тепломереж.

Крім того, зазначено що санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

Комунальники Києва проводять ремонтні роботи на тепломережі на проспекті Соборності після обстрілу 27 грудня. Тимчасово обмежено теплопостачання для 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.