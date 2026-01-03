У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: поліція відкрила кримінальне провадження

$42.170.00
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 26327 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 51282 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 52484 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 73427 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 43535 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 71775 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 100829 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68129 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 61032 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Землетрус у Мексиці: багато загиблих та поранених 3 січня, 04:32
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico 3 січня, 05:40
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі 3 січня, 07:38
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика 08:11
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено 11:32
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex 2 січня, 09:26
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради 1 січня, 17:58
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки 1 січня, 11:39
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 212133 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Польща
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото 1 січня, 12:15
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року 1 січня, 00:07
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати 1 січня, 00:00
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році 31 грудня, 16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя 31 грудня, 15:46
У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: поліція відкрила кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Голосіївському районі Києва 16-річна дівчина впала в яму з гарячою водою, отримавши опіки 73% тіла, і перебуває в реанімації. Поліція розпочала кримінальне провадження за службову недбалість та порушення правил безпеки.

У Києві 16-річна дівчина впала в яму з окропом: поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: Національна поліція України

У Голосіївському районі Києва внаслідок аварії тепломережі 16-річна дівчина впала у яму з гарячою водою та зазнала важких опіків. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, встановлюються всі деталі події. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Слідством встановлено, що вчора на проспекті Валерія Лобановського стався прорив теплопровідної труби системи централізованого опалення, внаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню, створивши загрозу для пішоходів. Попри наявність огородження аварійної ділянки, через його неналежне облаштування та несвоєчасне реагування відповідних служб, постраждали люди

 - йдеться у дописі.

Зокрема, у яму з окропом впала 16-річна дівчина. Вона отримала опіки з ураженням близько 73% тіла. Потерпілу госпіталізували, наразі вона перебуває у тяжкому стані в реанімації. Також встановлено ще одну постраждалу - 53-річну жінку, яка отримала опіки нижніх кінцівок, наступивши у гарячу воду, що текла по тротуару.

За вказаним фактом слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 367 - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки; ч. 2 ст. 272 - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки

- повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту та надають правову оцінку діям посадових осіб, відповідальних за утримання та безпечну експлуатацію тепломереж.

Крім того, зазначено що санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо

Комунальники Києва проводять ремонтні роботи на тепломережі на проспекті Соборності після обстрілу 27 грудня. Тимчасово обмежено теплопостачання для 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.

Алла Кіосак

