На Русанівці та Березняках у Києві тимчасово обмежать теплопостачання для ремонту мереж

2234 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
5316 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 45092 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 70847 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 55649 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 52609 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 173273 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 169996 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56501 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 46824 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Миколаїв під ударом ворожих дронів: у місті пролунали три вибухи
2 січня, 01:26 • 15841 перегляди
Міжнародний аеропорт у Ємені призупинив роботу на тлі поглиблення кризи між Саудівською Аравією та ОАЕ
2 січня, 02:37 • 7360 перегляди
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей
2 січня, 03:34 • 10701 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування
2 січня, 04:31 • 6284 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась
07:50 • 12679 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
09:26 • 3964 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58 • 33389 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39 • 51022 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 173276 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 97027 перегляди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Прокудін Олександр Сергійович
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Європа
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фото
1 січня, 12:15 • 30972 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 року
1 січня, 00:07 • 39725 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати
1 січня, 00:00 • 40157 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 97030 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя
31 грудня, 15:46 • 38785 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

На Русанівці та Березняках у Києві тимчасово обмежать теплопостачання для ремонту мереж

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Комунальники Києва проводять ремонтні роботи на тепломережі на просп. Соборності після обстрілу 27 грудня. Тимчасово обмежено теплопостачання для 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.

На Русанівці та Березняках у Києві тимчасово обмежать теплопостачання для ремонту мереж

Після ворожого обстрілу, який відбувся у ніч проти 27 грудня, комунальники працюють над відновленням міської інфраструктури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Враховуючи сприятливі погодні умови і відсутність сильних морозів, сьогодні фахівці проводять ремонтні роботи на тепломережі, зокрема на просп. Соборності (колишня назва - просп. Воззʼєднання) у Дніпровському районі.

На час виконання робіт тимчасово обмежать теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки. Зокрема, без тепла залишаться 160 житлових будинків, 14 дитсадків, 9 шкіл, 3 поліклініки та 151 відомча установа

- йдеться у дописі.

Завершити ремонтні роботи планують протягом однієї доби, після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі.

Нагадаємо

Правоохоронці оприлюднили кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня, допомагаючи людям покинути пошкоджені помешкання та супроводжуючи їх до укриттів. Серед постраждалих були літні люди та діти, кількість яких зросла до 32 осіб.

Також УНН повідомляв, що понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київщини залишилися без тепла після російської атаки 27 грудня.

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Нерухомість
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Київська міська державна адміністрація
Київ