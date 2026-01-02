На Русанівці та Березняках у Києві тимчасово обмежать теплопостачання для ремонту мереж

Після ворожого обстрілу, який відбувся у ніч проти 27 грудня, комунальники працюють над відновленням міської інфраструктури. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає УНН.

Деталі

Враховуючи сприятливі погодні умови і відсутність сильних морозів, сьогодні фахівці проводять ремонтні роботи на тепломережі, зокрема на просп. Соборності (колишня назва - просп. Воззʼєднання) у Дніпровському районі.

На час виконання робіт тимчасово обмежать теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки. Зокрема, без тепла залишаться 160 житлових будинків, 14 дитсадків, 9 шкіл, 3 поліклініки та 151 відомча установа - йдеться у дописі.

Завершити ремонтні роботи планують протягом однієї доби, після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі.

Нагадаємо

Правоохоронці оприлюднили кадри перших хвилин після російських обстрілів Київщини 27 грудня, допомагаючи людям покинути пошкоджені помешкання та супроводжуючи їх до укриттів. Серед постраждалих були літні люди та діти, кількість яких зросла до 32 осіб.

Також УНН повідомляв, що понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київщини залишилися без тепла після російської атаки 27 грудня.