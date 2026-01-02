На Русановке и Березняках в Киеве временно ограничат теплоснабжение для ремонта сетей

После вражеского обстрела, который произошел в ночь на 27 декабря, коммунальщики работают над восстановлением городской инфраструктуры. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Подробности

Учитывая благоприятные погодные условия и отсутствие сильных морозов, сегодня специалисты проводят ремонтные работы на теплосети, в частности на просп. Соборности (прежнее название - просп. Воссоединения) в Днепровском районе.

На время выполнения работ временно ограничат теплоснабжение у 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки. В частности, без тепла останутся 160 жилых домов, 14 детских садов, 9 школ, 3 поликлиники и 151 ведомственное учреждение - говорится в сообщении.

Завершить ремонтные работы планируют в течение одних суток, после чего теплоснабжение восстановят в полном объеме.

Напомним

Правоохранители обнародовали кадры первых минут после российских обстрелов Киевщины 27 декабря, помогая людям покинуть поврежденные помещения и сопровождая их в укрытия. Среди пострадавших были пожилые люди и дети, количество которых возросло до 32 человек.

Также УНН сообщал, что более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевщины остались без тепла после российской атаки 27 декабря.