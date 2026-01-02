На Русановке и Березняках в Киеве временно ограничат теплоснабжение для ремонта сетей

$42.170.18
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 5016 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 44945 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 70658 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 55545 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52559 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 173061 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 169859 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56486 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46808 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Графики отключений электроэнергии
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 3740 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 33277 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 50906 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 96879 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 30939 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 39689 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 40125 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 96892 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 38757 просмотра
На Русановке и Березняках в Киеве временно ограничат теплоснабжение для ремонта сетей

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Коммунальщики Киева проводят ремонтные работы на теплосети на просп. Соборности после обстрела 27 декабря. Временно ограничено теплоснабжение для 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки.

На Русановке и Березняках в Киеве временно ограничат теплоснабжение для ремонта сетей

После вражеского обстрела, который произошел в ночь на 27 декабря, коммунальщики работают над восстановлением городской инфраструктуры. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

Подробности

Учитывая благоприятные погодные условия и отсутствие сильных морозов, сегодня специалисты проводят ремонтные работы на теплосети, в частности на просп. Соборности (прежнее название - просп. Воссоединения) в Днепровском районе.

На время выполнения работ временно ограничат теплоснабжение у 337 потребителей жилых массивов Русановка и Березняки. В частности, без тепла останутся 160 жилых домов, 14 детских садов, 9 школ, 3 поликлиники и 151 ведомственное учреждение

- говорится в сообщении.

Завершить ремонтные работы планируют в течение одних суток, после чего теплоснабжение восстановят в полном объеме.

Напомним

Правоохранители обнародовали кадры первых минут после российских обстрелов Киевщины 27 декабря, помогая людям покинуть поврежденные помещения и сопровождая их в укрытия. Среди пострадавших были пожилые люди и дети, количество которых возросло до 32 человек.

Также УНН сообщал, что более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевщины остались без тепла после российской атаки 27 декабря.

Алла Киосак

