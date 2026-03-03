$43.230.13
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринара
Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон

Киев • УНН

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передислокации авианосца "Шарль де Голль" из Балтийского моря в Средиземное. Дополнительно на Ближний Восток направлены истребители Rafale и системы ПВО.

Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что приказал авианосцу "Шарль де Голль" перейти из Балтийского моря в Средиземное море, передает УНН со ссылкой на AP.

Макрон сказал, что авианосец будет сопровождать авиакрыло и фрегаты.

Германия и Франция создали ядерную координационную группу - Мерц02.03.26, 20:18 • 7438 просмотров

В предварительно записанной речи на французском телевидении Макрон добавил, что в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радиолокационные системы.

Франция отправит военный корабль на Кипр, Британия рассматривает такую возможность - как Европа реагирует на войну на Ближнем Востоке03.03.26, 17:00 • 3626 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Средиземное море
Dassault Rafale
Балтийское море
Эмманюэль Макрон
Франция