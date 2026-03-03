Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что приказал авианосцу "Шарль де Голль" перейти из Балтийского моря в Средиземное море, передает УНН со ссылкой на AP.

Макрон сказал, что авианосец будет сопровождать авиакрыло и фрегаты.

В предварительно записанной речи на французском телевидении Макрон добавил, что в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радиолокационные системы.

