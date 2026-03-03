Французский авианосец "Шарль де Голль" изменил курс на Средиземное море - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передислокации авианосца "Шарль де Голль" из Балтийского моря в Средиземное. Дополнительно на Ближний Восток направлены истребители Rafale и системы ПВО.
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что приказал авианосцу "Шарль де Голль" перейти из Балтийского моря в Средиземное море, передает УНН со ссылкой на AP.
Макрон сказал, что авианосец будет сопровождать авиакрыло и фрегаты.
В предварительно записанной речи на французском телевидении Макрон добавил, что в течение последних нескольких часов на Ближнем Востоке были развернуты истребители Rafale, системы противовоздушной обороны и воздушные радиолокационные системы.
