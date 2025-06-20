Средиземное море

россияне убрали из Средиземного моря единственный корабль с "Калибрами" на борту - ВМС

По состоянию на утро 20 июня 2025 года российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Вместо этого 2 корабля рф находятся в Средиземном море.