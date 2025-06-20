Средиземное море

По состоянию на утро 20 июня 2025 года российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Вместо этого 2
корабля рф находятся в Средиземном море.
В Черном и Азовском морях 19 июня не было зафиксировано ни одного вражеского корабля. Зато в Средиземном море находятся три
российских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет «Калибр».
Президент США Дональд Трамп одобрил планы атаки на Иран, но откладывает ее реализацию, наблюдая за реакцией Тегерана по ядерной
программе. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо.