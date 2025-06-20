Средиземное море

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Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
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13:11 • 12331 просмотра
Реформа АРМА не гарантирует изменений без комплексного подхода и перезагрузки команды - политолог
12:29 • 57524 просмотра
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Украинские воины продолжают возвращаться из российского плена: Зеленский сообщил об очередном обмене
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20 июня, 08:30 • 69399 просмотра
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20 июня, 08:20 • 74044 просмотра
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20 июня, 07:30 • 65128 просмотра
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20 июня, 06:41 • 43943 просмотра
Ночная атака рф на Одессу: в ГСЧС рассказали, что с отелем "Немо" и дельфинами
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20 июня, 06:00 • 37701 просмотра
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19 июня, 17:11 • 46317 просмотра
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
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19 июня, 14:14 • 99282 просмотра
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По состоянию на утро 20 июня 2025 года российские корабли не зафиксированы в акваториях Черного и Азовского морей. Вместо этого 2 корабля рф находятся в Средиземном море.

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19 июня: В Черном и Азовском морях боевые корабли рф отсутствуют

В Черном и Азовском морях 19 июня не было зафиксировано ни одного вражеского корабля. Зато в Средиземном море находятся три российских судна, одно из которых является носителем крылатых ракет «Калибр».

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Президент США Дональд Трамп одобрил планы атаки на Иран, но откладывает ее реализацию, наблюдая за реакцией Тегерана по ядерной программе. Речь идет о заводе по обогащению урана в Фордо.

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