В 2026 году начнется каскад двойных солнечных затмений: когда и где увидеть их через три года

Киев • УНН

 • 38 просмотра

С 2026 по 2028 год Земля переживет каскад двойных солнечных затмений, включающий три полных и три кольцеобразных солнечных затмения. Это повторение закономерности, которая в последний раз наблюдалась с 2008 по 2010 год.

В 2026 году начнется каскад двойных солнечных затмений: когда и где увидеть их через три года

С 2026 по 2028 год Земля переживет каскад двойных солнечных затмений — три полных солнечных затмения (август 2026, август 2027 и июль 2028 года) и три кольцеобразных солнечных затмения (февраль 2026, февраль 2027 и январь 2028 года) — повторение картины, которая в последний раз наблюдалась с 2008 по 2010 год, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

"2026 год знаменует собой начало короткого золотого века возможностей для тех, кто ищет солнечные затмения", - пишет издание.

Начинается это с полного солнечного затмения 12 августа 2026 года. Это будет первое полное затмение, видимое из Европы с 2015 года, и первое с материковой Европы с 1999 года.

Путь полного солнечного затмения в августе 2026 года начнется в отдаленной Сибири, пересечет восточную Гренландию и западную Исландию, а затем пройдет через северную Испанию, прежде чем выйти немного восточнее Балеарских островов в Средиземном море. Наблюдатели на полуостровах Скорсбю-Сунд в Гренландии, Рейкьянес и Снайфедльснес в Исландии, а также в испанских городах Леон, Бургос и Вальядолид будут в пределах пути и увидят призрачную корону Солнца. Хотя полное затмение продлится чуть более двух минут в своем максимуме, низкое положение затемненного солнца, особенно в Испании, предоставит некоторые впечатляющие возможности для фотографирования.

А потом наступит действительно большое затмение.

2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение продолжительностью до 6 минут 22 секунд, которое медленно переместит тень Луны над южной Испанией, Северной Африкой и Ближним Востоком. Полное солнечное затмение будет видно из исторических и культурных памятников, включая Луксор (Египет), усеянный храмами и памятниками, что почти гарантированно обеспечит вид солнечной короны при ясном небе (хотя возможны пылевые бури). Неудивительно, что его называют "затмением века", пишет издание.

Менее чем через год, 22 июля 2028 года, еще одно полное солнечное затмение пройдет через Австралийскую глубинку и Новую Зеландию. Впервые с 1857 года полное солнечное затмение будет наблюдаться в Сиднее, крупнейшем городе Австралии, тогда как отдаленные районы Западной Австралии насладятся более чем пятью минутами полного солнечного затмения с вероятным ясным небом.

Дополнение

Большинство людей считают себя счастливчиками, увидевшими хотя бы одно полное солнечное затмение за свою жизнь. Но с августа 2026 года по июль 2028 года преданные поклонники затмений могут увидеть три шоу на трех континентах.

Трио также предлагает разнообразные стили путешествий, такие как наблюдение за затмениями с арктических и средиземноморских круизных лайнеров в 2026 году, фотографирование затемненного солнца над древними храмами в 2027 году и сочетание наблюдения за звездами и путешествий на внедорожнике в 2028 году. Все три затмения происходят летом в Северном полушарии, когда многим людям легче путешествовать.

Хотя это случается редко, эта последовательность из трех полных солнечных затмений в течение двухлетнего периода не является уникальной. Фактически, трио полных солнечных затмений начинается каждые 18 лет, 11 дней и восемь часов - продолжительность одного Сароса, цикла солнца и луны, который определяет, когда и где происходят солнечные затмения. После одного цикла Сароса геометрия Земля-Луна-Солнце почти одинакова, поэтому подобное затмение случается снова.

С 2026 по 2028 год три отдельных цикла Сароса, каждый из которых приводит к полному солнечному затмению, находятся в резонансе. Оглядываясь назад во времени, можно увидеть подобные трио - с 1990 по 1992 год и с 2008 по 2010 год, хотя большинство этих затмений происходили в отдаленных регионах, до которых было трудно добраться или они были закрыты облаками. Трио снова произойдет с 2044 по 2046 год, и два из них - в Северной Америке.

Юлия Шрамко

