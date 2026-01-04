У 2026 році розпочнеться каскад подвійних сонячних затемнень: коли і де побачити їх за три роки

З 2026 по 2028 рік Земля переживе каскад подвійних сонячних затемнень - три повні сонячні затемнення (серпень 2026, серпень 2027 та липень 2028 року) та три кільцеподібні сонячні затемнення (лютий 2026, лютий 2027 та січень 2028 року) - повторення картини, яка востаннє спостерігалася з 2008 по 2010 рік, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

"2026 рік знаменує собою початок короткого золотого віку можливостей для тих, хто шукає сонячні затемнення", - пише видання.

Починається це з повного сонячного затемнення 12 серпня 2026 року. Це буде перше повне затемнення, видиме з Європи з 2015 року, і перше з материкової Європи з 1999 року.

Шлях повного сонячного затемнення у серпні 2026 року розпочнеться у віддаленому Сибіру, ​​перетне східну Гренландію та західну Ісландію, а потім пройде через північну Іспанію, перш ніж вийти трохи на схід від Балеарських островів у Середземному морі. Спостерігачі на півостровах Скорсбю-Сунд у Гренландії, Рейк'янес та Снайфедльснес в Ісландії, а також у іспанських містах Леон, Бургос та Вальядолід будуть у межах шляху та побачать примарну корону Сонця. Хоча повне затемнення триватиме трохи більше ніж дві хвилини у своєму максимумі, низьке положення затемненого сонця, особливо в Іспанії, надасть деякі вражаючі можливості для фотографування.

А потім настане справді велике затемнення.

2 серпня 2027 року відбудеться повне сонячне затемнення тривалістю до 6 хвилин 22 секунд, яке повільно переміщуватиме тінь Місяця над південною Іспанією, Північною Африкою та Близьким Сходом. Повне сонячне затемнення буде видно з історичних та культурних пам'яток, включаючи Луксор (Єгипет), всіяний храмами та пам'ятниками, що майже гарантовано забезпечить краєвид сонячної корони за ясного неба (хоча можливі пилові бурі). Не дивно, що його називають "затемненням століття", пише видання.

Менш ніж через рік, 22 липня 2028 року, ще одне повне сонячне затемнення пройде через Австралійську глибинку та Нову Зеландію. Вперше з 1857 року повне сонячне затемнення спостерігатиметься в Сіднеї, найбільшому місті Австралії, тоді як віддалені райони Західної Австралії насолоджуватимуться понад п'ятьма хвилинами повного сонячного затемнення з ймовірним ясним небом.

Доповнення

Більшість людей вважають себе щасливчиками, які побачили хоча б одне повне сонячне затемнення за своє життя. Але з серпня 2026 року по липень 2028 року віддані шанувальники затемнень можуть побачити три шоу на трьох континентах.

Тріо також пропонує різноманітні стилі подорожей, такі як спостереження за затемненнями з арктичних та середземноморських круїзних лайнерів у 2026 році, фотографування затемненого сонця над стародавніми храмами у 2027 році та поєднання спостереження за зірками та подорожей позашляховиком у 2028 році. Усі три затемнення відбуваються влітку в Північній півкулі, коли багатьом людям легше подорожувати.

Хоча це трапляється рідко, ця послідовність із трьох повних сонячних затемнень протягом дворічного періоду не є унікальною. Фактично, тріо повних сонячних затемнень починається кожні 18 років, 11 днів і вісім годин - тривалість одного Сароса, циклу сонця та місяця, який визначає, коли і де відбуваються сонячні затемнення. Після одного циклу Сароса геометрія Земля-Місяць-Сонце майже однакова, тому подібне затемнення трапляється знову.

З 2026 по 2028 рік три окремі цикли Сароса, кожен з яких призводить до повного сонячного затемнення, перебувають у резонансі. Озираючись назад у часі, можна побачити подібні тріо - з 1990 по 1992 рік та з 2008 по 2010 рік, хоча більшість цих затемнень відбувалися у віддалених регіонах, до яких було важко дістатися або вони були закриті хмарами. Тріо знову відбудеться з 2044 по 2046 рік, і два з них - у Північній Америці.