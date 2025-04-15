Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО: до чого готується країна

Бельгія планує збільшити кількість військових у НАТО до 1500 осіб у 2025 році. Країна також направить F-16 до Ісландії та поверне війська до миротворчої місії в Косово.