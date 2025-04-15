Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.
Популяція скумбрії у північно-східній Атлантиці стрімко скорочується через перевищення квот на вилов. Експерти закликають шукати альтернативні варіанти морепродуктів.
Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.
Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.
81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.
На південно-заході Ісландії сталося виверження вулкана, що призвело до евакуації прилеглого міста Гріндавік і геотермального курорту Блакитна Лагуна. Виверження супроводжувалося землетрусами.
Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.
США та росія ведуть переговори щодо можливої співпраці з видобутку ресурсів в Арктиці. Вашингтон розглядає це як спосіб послабити зв'язки між москвою та Пекіном, попри занепокоєння союзників по НАТО.
Європа розглядає можливість призначення єдиного представника для майбутніх переговорів щодо України від ЄС та союзних країн. Питання обговорять на спеціальному засіданні Європейської ради 6 березня.
Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України у 2025 році. Кошти спрямують на розмінування територій та комплектування українських бригад через ініціативу Данії.
Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.
Уряд Ісландії ухвалив рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році. Про це оголосила прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час саміту "Підтримуй Україну".
16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста, вшановуючи пам'ять загиблих медійників. Також сьогодні світ відзначає День китів, привертаючи увагу до збереження їх популяції.
На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Данія передала F-16, а інші країни виділяють кошти на дрони, танки та системи ППО.
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про необхідність збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу, наголосивши на важливості нарощування виробництва ВПК.
У Європі зафіксовано 100 000 нових випадків гонореї, що на 31% більше ніж торік і на 300% більше ніж у 2014. Кількість випадків сифілісу зросла на 13% - до 40 000 випадків.
Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.
Марк Рютте назвав логічним інтерес Трампа до Гренландії та закликав посилити присутність НАТО на крайній півночі. Данія вкотре нагадала, що Гренландія не продається, а більшість місцевих жителів проти приєднання до США.
Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.
Вісім країн Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу з 1 січня 2025 року. Країни NB8 високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення енергетичної стабільності.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Ісландії. Сторони обговорили військову допомогу, інвестиції у виробництво зброї та підтримку гуманітарних ініціатив.
Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.
Дослідження показало, що промислове полювання приховало справжню тривалість життя великих китів. Без втручання людини кашалоти, сині кити та фінвали здатні доживати до 200 років.
За результатами голосування у соцмережах УАФ матч проти Ісландії у фіналі плейоф Євро-2024 став "Матчем року". Перемога над ісландцями отримала 48,5% голосів уболівальників.
Бельгія планує збільшити кількість військових у НАТО до 1500 осіб у 2025 році. Країна також направить F-16 до Ісландії та поверне війська до миротворчої місії в Косово.
BBC анонсувала історичну драму "Король і завойовник" про битву при Гастінгсі 1066 року. У головних ролях Джеймс Нортон та Ніколаус Костер-Вальдау, прем'єра запланована на 2025 рік.