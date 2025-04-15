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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25748 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 154946 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138285 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134142 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134255 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196184 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77546 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164625 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116898 перегляди

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Ісландія

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В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.

Новини Світу • 13 квітня, 14:18 • 7494 перегляди

Запаси скумбрії на межі: надмірний вилов призвів до катастрофічних наслідків

Популяція скумбрії у північно-східній Атлантиці стрімко скорочується через перевищення квот на вилов. Експерти закликають шукати альтернативні варіанти морепродуктів.

Новини Світу • 9 квітня, 12:50 • 10139 перегляди

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ: що це означає

Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ, що відкриває нові можливості для бізнесу. Угода включає сучасні правила походження товарів та зменшення бар’єрів для доступу товарів на ринки.

Економіка • 8 квітня, 12:55 • 7373 перегляди

Зеленський призначив Нечитайла послом у Китаї, а Мельника - представником України в ООН

Олександр Нечитайло став послом у Китаї, Андрій Мельник – представником в ООН. Також відбулися зміни в посольствах Казахстану, Туркменістану та інших.

Політика • 7 квітня, 18:41 • 10365 перегляди

Шведська королева перенесла операцію, усі її заплановані зістрічі скасовано

81-річна королева Швеції Сільвія перенесла операцію Hallux Valgus. Через це скасовано всі її зустрічі на найближчі тижні, вона відпочиватиме до Великодня.

Новини Світу • 4 квітня, 17:58 • 91615 перегляди

В Ісландії почалося виверження вулкана після евакуації містечка та спа-курорту

На південно-заході Ісландії сталося виверження вулкана, що призвело до евакуації прилеглого міста Гріндавік і геотермального курорту Блакитна Лагуна. Виверження супроводжувалося землетрусами.

Новини Світу • 1 квітня, 12:43 • 7591 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

Представники парламентів 17 країн ЄС та депутати Європарламенту прибули до Києва. Візит є символом підтримки, солідарності та довіри до України.

Політика • 31 березня, 11:39 • 149514 перегляди

Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

Суспільство • 28 березня, 13:42 • 30735 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588031 перегляди

Премʼєр Британії анонсував нові зустрічі для планування "миротворчої місії" в Україні

Кір Стармер анонсував зустрічі для планування військових аспектів миротворчого контингенту в Україні. Обговорять сухопутні, морські, повітряні питання та відновлення.

Війна • 22 березня, 01:03 • 24247 перегляди

США та рф обмірковуюють спільний видобуток природних ресурсів в Арктиці - Bloomberg

США та росія ведуть переговори щодо можливої співпраці з видобутку ресурсів в Арктиці. Вашингтон розглядає це як спосіб послабити зв'язки між москвою та Пекіном, попри занепокоєння союзників по НАТО.

Новини Світу • 26 лютого, 22:57 • 25646 перегляди

ЄС планує призначити спільного представника для переговорів щодо України

Європа розглядає можливість призначення єдиного представника для майбутніх переговорів щодо України від ЄС та союзних країн. Питання обговорять на спеціальному засіданні Європейської ради 6 березня.

Війна • 24 лютого, 15:38 • 106541 перегляди

Розмінування та комплектування бригад в Україні: премʼєрка Ісландії розповіла, на які сфери направляють кошти

Уряд Ісландії подвоїть оборонну підтримку України у 2025 році. Кошти спрямують на розмінування територій та комплектування українських бригад через ініціативу Данії.

Війна • 24 лютого, 15:14 • 19069 перегляди

Генсек Ради Європи: майбутнє України - це майбутнє Європи

Генсек Ради Європи Ален Берсе заявив про невід'ємність майбутнього України від Європи.

Війна • 24 лютого, 12:59 • 25306 перегляди

Ісландія подвоїть оборонну підтримку України - прем'єр

Уряд Ісландії ухвалив рішення подвоїти оборонну підтримку України у 2025 році. Про це оголосила прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір під час саміту "Підтримуй Україну".

Війна • 24 лютого, 12:17 • 32221 перегляди

Сьогодні День військового журналіста України та всесвітній день китів: що відзначають 16 лютого

16 лютого в Україні відзначають День військового журналіста, вшановуючи пам'ять загиблих медійників. Також сьогодні світ відзначає День китів, привертаючи увагу до збереження їх популяції.

Суспільство • 16 лютого, 05:00 • 240201 перегляди

"Рамштайн" під головуванням Британії: оголошено нові пакети допомоги для України

На засіданні Контактної групи з питань оборони України партнери оголосили нові пакети військової допомоги. Данія передала F-16, а інші країни виділяють кошти на дрони, танки та системи ППО.

Війна • 14 лютого, 00:29 • 55977 перегляди

Голова Пентагону пояснив, чому НАТО має витрачати на оборону 5% ВВП

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про необхідність збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте підтримав цю ініціативу, наголосивши на важливості нарощування виробництва ВПК.

Війна • 13 лютого, 09:05 • 35183 перегляди

Б'є рекорди: у Європі зростає кількість інфекцій, що передаються статевим шляхом

У Європі зафіксовано 100 000 нових випадків гонореї, що на 31% більше ніж торік і на 300% більше ніж у 2014. Кількість випадків сифілісу зросла на 13% - до 40 000 випадків.

Здоров'я • 10 лютого, 16:55 • 28337 перегляди

ЄС та НАТО обговорюють стратегію щодо Гренландії після заяв Трампа: у планах - спільні дії з США в арктичному регіоні

Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.

Новини Світу • 4 лютого, 08:36 • 25234 перегляди

Генсек НАТО виправдав інтерес Трампа до Гренландії

Марк Рютте назвав логічним інтерес Трампа до Гренландії та закликав посилити присутність НАТО на крайній півночі. Данія вкотре нагадала, що Гренландія не продається, а більшість місцевих жителів проти приєднання до США.

Новини Світу • 3 лютого, 14:27 • 26614 перегляди

Речник МЗС: військова підтримка України має посилюватися - це єдиний шанс примусити рф до справедливого миру

Речник МЗС заявив про необхідність посилення військової підтримки України з боку США та ЄС. Україна також прагне збільшити інвестиції в оборонну промисловість та наростити самодостатність.

Війна • 23 січня, 16:14 • 31373 перегляди

8 країн доєднались до санкцій ЄС проти білорусі за причетність до агресії рф проти України

Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна підтримали санкції ЄС проти білорусі. Обмеження стосуються 26 громадян та 2 юросіб через причетність до агресії рф.

Політика • 14 січня, 15:21 • 30172 перегляди

Країни Балтії готують допомогу Молдові після припинення постачання ій газу - спільна заява

Вісім країн Північної Балтії заявили про намір посилити допомогу Молдові після зупинки поставок російського газу з 1 січня 2025 року. Країни NB8 високо оцінили дії молдовської влади щодо забезпечення енергетичної стабільності.

Економіка • 8 січня, 01:59 • 104588 перегляди

Ісландія надала Україні $30 млн допомоги для оборонних потреб

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главою МЗС Ісландії. Сторони обговорили військову допомогу, інвестиції у виробництво зброї та підтримку гуманітарних ініціатив.

Політика • 7 січня, 11:59 • 21141 перегляди

Сибіга обговорив з главою МЗС Ісландії збільшення інвестиції у виробництво зброї

Міністр закордонних справ України обговорив з ісландською колегою розширення інвестицій у виробництво зброї. Ісландія вже виділила 2 млн євро та продовжить підтримку в розмінуванні й енергетичній інфраструктурі.

Політика • 7 січня, 11:24 • 22129 перегляди

Відновлення популяцій китів дозволить їм доживати до 200 років - дослідження

Дослідження показало, що промислове полювання приховало справжню тривалість життя великих китів. Без втручання людини кашалоти, сині кити та фінвали здатні доживати до 200 років.

Новини Світу • 2 січня, 20:58 • 26000 перегляди

Вболівальники визначили найважливіший матч збірної України у 2024 році

За результатами голосування у соцмережах УАФ матч проти Ісландії у фіналі плейоф Євро-2024 став "Матчем року". Перемога над ісландцями отримала 48,5% голосів уболівальників.

Спорт • 24 грудня, 08:12 • 16415 перегляди

Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО: до чого готується країна

Бельгія планує збільшити кількість військових у НАТО до 1500 осіб у 2025 році. Країна також направить F-16 до Ісландії та поверне війська до миротворчої місії в Косово.

Війна • 14 грудня, 03:24 • 104439 перегляди

Джеймс Нортон захищатиме англосаксонський трон у новому серіалі від BBC

BBC анонсувала історичну драму "Король і завойовник" про битву при Гастінгсі 1066 року. У головних ролях Джеймс Нортон та Ніколаус Костер-Вальдау, прем'єра запланована на 2025 рік.

Культура • 6 грудня, 14:54 • 104282 перегляди