Ісландія голосує, чи відновлювати переговори про вступ до ЄС

$44.540.0351.86
ukenru
09:24 • 9660 перегляди
МЗС уточнило: у Непалі після повені розшукують 56 українців
08:59 • 11257 перегляди
"Боєприпасів поруч із будинками бути не може, будуть висновки" - Зеленський відреагував на удар рф на Київщині і детонацію та показав відеоVideo
08:32 • 10441 перегляди
Удар рф з детонацією на Київщині забрав життя 27 людей, серед 42 травмованих чотири дитини - ОВА
29 серпня, 01:55 • 36090 перегляди
Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях
29 серпня, 00:38 • 36975 перегляди
У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express
28 серпня, 23:54 • 21718 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
28 серпня, 23:27 • 19474 перегляди
Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВАVideo
28 серпня, 20:21 • 24574 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
28 серпня, 17:06 • 37188 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
28 серпня, 16:13 • 33521 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
754мм
Популярнi новини
Спільне харчування може знижувати ризик депресії та деменції – BBC29 серпня, 00:56 • 12475 перегляди
Saab вперше підняла у повітря двомісний Gripen F – чому ця версія важлива для України29 серпня, 01:16 • 10137 перегляди
Трамп зустрінеться з нафтопереробниками через високі ціни на пальне у США – Bloomberg29 серпня, 01:37 • 4146 перегляди
Один із головних аграрних регіонів рф запровадив режим НС через проблеми з експортом зерна29 серпня, 02:17 • 6726 перегляди
У Непалі після повені зниклими вважаються вже 64 українці - МЗС 07:52 • 12454 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 54153 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 49507 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 49804 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 48532 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 47829 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Непал
Китай
Київська область
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні29 серпня, 00:05 • 17872 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto28 серпня, 22:05 • 17504 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 71167 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 101363 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 97292 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Saab JAS 39 Gripen
Бук (ЗРК)
Financial Times

Ісландія голосує, чи відновлювати переговори про вступ до ЄС

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Ісландці вирішують, чи відновлювати переговори про членство в ЄС. Результат референдуму може вплинути на геополітичну привабливість блоку.

Ісландія голосує, чи відновлювати переговори про вступ до ЄС

В Ісландії жителі країни у суботу почали голосувати за те, чи відновлювати переговори про членство з Європейським Союзом, на референдумі, який перевіряє геополітичну привабливість блоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Опитування показують, що рішення буде ухвалено з невеликою перевагою, при цьому противники членства, згідно з останнім опитуванням Gallup, трохи випереджають своїх суперників. Вступ до ЄС вимагатиме проведення другого референдуму після завершення переговорів, а також схвалення всіх чинних членів.

Ісландія проголосує за відновлення переговорів про вступ до ЄС на тлі побоювань через Трампа24.08.26, 07:43 • 12190 переглядiв

Агітаційна кампанія зосереджена на збереженні контролю атлантичної країни над її величезними рибальськими та сільськогосподарськими ресурсами, які пристосовані до арктичних умов. Прихильники потенційного вступу підкреслюють перспективи зниження інфляції та відсоткових ставок, а також ймовірні переваги для стабільності від можливого обміну її валюти на євро.

З огляду на 13-річну перерву в розширенні ЄС, найдовшу в історії блоку, зелене світло для відновлення переговорів з однією з найбагатших країн Європи на душу населення допомогло б розвіяти сумніви щодо зменшення геополітичної привабливості союзу. "Ні" було б ударом у той час, коли ЄС прагне пришвидшити процес приєднання, пише видання.

На тлі того, як президент США Дональд Трамп прагне сусідньої Гренландії, напівавтономної території Королівства Данія, вибір Ісландії набув додаткової ваги через стратегічне положення вулканічного острова та традиційно міцніші американські культурні зв'язки, ніж в інших скандинавських країнах. Американські військові вивели війська з авіабази Кефлавік у 2006 році, а Ісландія ніколи не мала власної армії.

Членство в Європейській економічній зоні вже надає Ісландії доступ до єдиного ринку ЄС, причому блок забирає дві третини його експорту, тоді як частка США становить 9%, згідно з даними Світової організації торгівлі.

Країна з населенням трохи менше 400 000 жителів подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після краху своїх основних банків, шукаючи економічної опори, на тлі того, як фінансова криза занурила її в найглибшу рецесію з часів здобуття незалежності в 1944 році. Переговори були заморожені з 2013 року, але знову були включені до порядку денного зі зміною уряду наприкінці 2024 року.

Очікується, що Національна виборча комісія опублікує офіційні результати близько опівдня в неділю.

У МЗС Ісландії "оптимістично налаштовані", що зможуть приєднатись до ЄС у 2028 році18.03.26, 23:03 • 5553 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Світова організація торгівлі
Ґренландія
Дональд Трамп
Європейський Союз
Ісландія
Данія
Сполучені Штати Америки