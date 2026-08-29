Ісландія голосує, чи відновлювати переговори про вступ до ЄС

В Ісландії жителі країни у суботу почали голосувати за те, чи відновлювати переговори про членство з Європейським Союзом, на референдумі, який перевіряє геополітичну привабливість блоку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

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Опитування показують, що рішення буде ухвалено з невеликою перевагою, при цьому противники членства, згідно з останнім опитуванням Gallup, трохи випереджають своїх суперників. Вступ до ЄС вимагатиме проведення другого референдуму після завершення переговорів, а також схвалення всіх чинних членів.

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Агітаційна кампанія зосереджена на збереженні контролю атлантичної країни над її величезними рибальськими та сільськогосподарськими ресурсами, які пристосовані до арктичних умов. Прихильники потенційного вступу підкреслюють перспективи зниження інфляції та відсоткових ставок, а також ймовірні переваги для стабільності від можливого обміну її валюти на євро.

З огляду на 13-річну перерву в розширенні ЄС, найдовшу в історії блоку, зелене світло для відновлення переговорів з однією з найбагатших країн Європи на душу населення допомогло б розвіяти сумніви щодо зменшення геополітичної привабливості союзу. "Ні" було б ударом у той час, коли ЄС прагне пришвидшити процес приєднання, пише видання.

На тлі того, як президент США Дональд Трамп прагне сусідньої Гренландії, напівавтономної території Королівства Данія, вибір Ісландії набув додаткової ваги через стратегічне положення вулканічного острова та традиційно міцніші американські культурні зв'язки, ніж в інших скандинавських країнах. Американські військові вивели війська з авіабази Кефлавік у 2006 році, а Ісландія ніколи не мала власної армії.

Членство в Європейській економічній зоні вже надає Ісландії доступ до єдиного ринку ЄС, причому блок забирає дві третини його експорту, тоді як частка США становить 9%, згідно з даними Світової організації торгівлі.

Країна з населенням трохи менше 400 000 жителів подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після краху своїх основних банків, шукаючи економічної опори, на тлі того, як фінансова криза занурила її в найглибшу рецесію з часів здобуття незалежності в 1944 році. Переговори були заморожені з 2013 року, але знову були включені до порядку денного зі зміною уряду наприкінці 2024 року.

Очікується, що Національна виборча комісія опублікує офіційні результати близько опівдня в неділю.

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