Исландия голосует, возобновлять ли переговоры о вступлении в ЕС

В Исландии жители страны в субботу начали голосовать за то, возобновлять ли переговоры о членстве с Европейским союзом, на референдуме, который проверяет геополитическую привлекательность блока, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Опросы показывают, что решение будет принято с небольшим перевесом, при этом противники членства, согласно последнему опросу Gallup, немного опережают своих соперников. Вступление в ЕС потребует проведения второго референдума после завершения переговоров, а также одобрения всех действующих членов.

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Агитационная кампания сосредоточена на сохранении контроля атлантической страны над её огромными рыбными и сельскохозяйственными ресурсами, адаптированными к арктическим условиям. Сторонники потенциального вступления подчёркивают перспективы снижения инфляции и процентных ставок, а также вероятные преимущества для стабильности от возможного обмена её валюты на евро.

С учётом 13-летней паузы в расширении ЕС, самой продолжительной в истории блока, зелёный свет для возобновления переговоров с одной из самых богатых стран Европы в расчёте на душу населения помог бы развеять сомнения относительно снижения геополитической привлекательности союза. «Нет» стало бы ударом в тот момент, когда ЕС стремится ускорить процесс присоединения, пишет издание.

На фоне того, что президент США Дональд Трамп стремится заполучить соседнюю Гренландию, полуавтономную территорию Королевства Дания, выбор Исландии приобрёл дополнительное значение из-за стратегического положения вулканического острова и традиционно более прочных американских культурных связей, чем с другими скандинавскими странами. Американские военные вывели войска с авиабазы Кефлавик в 2006 году, а у Исландии никогда не было собственной армии.

Членство в Европейской экономической зоне уже предоставляет Исландии доступ к единому рынку ЕС, причём блок забирает две трети её экспорта, тогда как доля США составляет 9%, согласно данным Всемирной торговой организации.

Страна с населением чуть менее 400 000 жителей подала заявку на членство в ЕС в 2009 году после краха своих основных банков, ища экономической опоры на фоне того, как финансовый кризис погрузил её в глубочайшую рецессию со времени обретения независимости в 1944 году. Переговоры были заморожены с 2013 года, но вновь были включены в повестку дня после смены правительства в конце 2024 года.

Ожидается, что Национальная избирательная комиссия опубликует официальные результаты около полудня в воскресенье.

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