В МИД Исландии "оптимистично настроены", что смогут присоединиться к ЕС в 2028 году

$43.950.1350.640.06
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Украина готовит строительство высокоскоростной железной дороги до границы - на каком этапе проект18 марта, 11:20 • 20492 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 43891 просмотра
ИПСО не дало врагу желаемого результата, и он прибегает к прямым ударам - в Сумском центре комплектования прокомментировали поражение рф ТЦКPhoto18 марта, 11:54 • 15206 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 33859 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно15:54 • 12867 просмотра
публикации
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 43904 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 59617 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 65733 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 87995 просмотра
Дизель и газ резко подорожали: как изменились цены на АЗС за неделю16 марта, 16:16 • 79745 просмотра
УНН Lite
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно15:54 • 12880 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 33871 просмотра
Вышел первый трейлер фильма "Дюна: Часть третья"Video17 марта, 19:22 • 31489 просмотра
Обновлен прогноз на Евровидение 2026 - какое место заняла УкраинаPhoto17 марта, 15:31 • 36078 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси провели ночь на "Оскаре" без публичности - деталиPhoto17 марта, 12:55 • 40959 просмотра
В МИД Исландии "оптимистично настроены", что смогут присоединиться к ЕС в 2028 году

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Глава МИД Исландии прогнозирует вступление в ЕС в 2028 году при условии согласия избирателей. Самыми сложными темами переговоров станут рыболовство и сельское хозяйство.

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что она оптимистично настроена относительно того, что ее страна может присоединиться к Европейскому Союзу уже в 2028 году, добавив, что ожидает, что рыболовство и сельское хозяйство будут самыми сложными вопросами переговоров. Об этом министр заявила изданию Reuters, передает УНН

Мы убедились, что иметь голос за столом переговоров полезно 

- сказала Гуннарсдоттир. 

По ее словам, если исландские избиратели решат возобновить переговоры, то рыболовство будет самым сложным вопросом для обсуждения. Исландия в прошлом не соглашалась с ЕС по квотам на рыболовство, которые влияют на один из главных движущих сил ее экономики.

Она добавила, что любые новые переговоры должны быть сосредоточены на самых сложных вопросах, таких как рыболовство, сельское хозяйство и рынок труда, с самого начала.

Если мы это сделаем, то я достаточно оптимистично настроена, что к концу 2028 года мы станем членами Европейского Союза 

- отметила Гуннарсдоттир. 

Как пишет издание, страна является членом НАТО и уже входит в единый европейский рынок и Шенгенскую зону открытых границ. Рост стоимости жизни и полномасштабная война России в Украине возобновили интерес Исландии к вступлению в блок, как показали опросы.

Также неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, расположенную между Исландией и Соединенными Штатами, также привлекли внимание к возможному членству в ЕС.

Напомним 

Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для присоединения к блоку. 

Павел Башинский

