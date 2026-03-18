В МИД Исландии "оптимистично настроены", что смогут присоединиться к ЕС в 2028 году

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что она оптимистично настроена относительно того, что ее страна может присоединиться к Европейскому Союзу уже в 2028 году, добавив, что ожидает, что рыболовство и сельское хозяйство будут самыми сложными вопросами переговоров. Об этом министр заявила изданию Reuters, передает УНН.

Мы убедились, что иметь голос за столом переговоров полезно - сказала Гуннарсдоттир.

По ее словам, если исландские избиратели решат возобновить переговоры, то рыболовство будет самым сложным вопросом для обсуждения. Исландия в прошлом не соглашалась с ЕС по квотам на рыболовство, которые влияют на один из главных движущих сил ее экономики.

Она добавила, что любые новые переговоры должны быть сосредоточены на самых сложных вопросах, таких как рыболовство, сельское хозяйство и рынок труда, с самого начала.

Если мы это сделаем, то я достаточно оптимистично настроена, что к концу 2028 года мы станем членами Европейского Союза - отметила Гуннарсдоттир.

Как пишет издание, страна является членом НАТО и уже входит в единый европейский рынок и Шенгенскую зону открытых границ. Рост стоимости жизни и полномасштабная война России в Украине возобновили интерес Исландии к вступлению в блок, как показали опросы.

Также неоднократные угрозы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, расположенную между Исландией и Соединенными Штатами, также привлекли внимание к возможному членству в ЕС.

