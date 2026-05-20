Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС

Киев • УНН

 • 3570 просмотра

G7 готовит новое финансирование для Украины и требует реформ, включая ограничение льгот по НДС. Также партнеры выделят средства на ремонт объектов ЧАЭС.

G7 обещает помочь Украине с финансированием, но напомнила об отмене льгот по НДС

Министры финансов и главы центральных банков стран G7 в коммюнике по итогам встречи 19 мая обязались продолжать работать над разработкой вариантов финансирования для Украины, но напомнили о реформах, включая ограничение освобождения от НДС, также пообещали работать над мобилизацией финансирования для арки Чернобыльской АЭС после атаки рф, и подтвердили поддержку давления на россию, пишет УНН.

Детали

"Мы едины в нашем осуждении продолжения жестокой войны россии против Украины и эскалационных действий, подрывающих коллективные усилия по установлению мира, и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости на пути к справедливому и прочному миру", - говорится в заявлении.

О давлении на рф

Финансовые лидеры стран "Группы семи" также подтвердили "непоколебимую преданность продолжению установления серьезной цены для россии в ответ на ее продолжающуюся агрессию против Украины". "Мы будем продолжать рассматривать возможность дополнительного давления на ключевые сектора российской экономики, такие как энергетика, финансы и ее военно-промышленная база, путем принятия скоординированных экономических и финансовых мер и борьбы с обходом (санкций). Это включает действия против организаций в третьих странах, которые материально поддерживают военные усилия россии. Мы остаемся преданными ограничению доступа россии к критически важным технологиям и доходам. Мы приветствуем продолжение исследования Коалицией по ограничению цен на нефть условий энергетического рынка, чтобы помочь в будущих политических соображениях относительно ограничения цен на нефть и потенциальных мер в отношении морских услуг", - сказано в заявлении.

Министр экономики и финансов председательствующей в G7 Франции Ролан Лескюр по итогам встречи, как отмечает franceinfo, подтвердил "единогласное" желание стран G7 "продолжать давление на россию", чтобы не допустить, чтобы она воспользовалась войной в Украине и на Ближнем Востоке. 

О финансировании

"Мы приветствуем продолжение внедрения механизма ERA для поддержки Украины. Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока россия не завершит свою агрессивную войну и не выплатит репарации", - отметили финансовые лидеры G7.

"Опираясь на кредит  ЕС на поддержку Украины объемом 90 миллиардов евро и на наши существующие обязательства, которые позволили одобрить программу МВФ для Украины, мы будем продолжать работать над разработкой широкого спектра вариантов финансирования для совместной поддержки Украины в будущем", - указано в заявлении.

О реформах

Они также согласились, что "мобилизация частного сектора важна как для укрепления экономической устойчивости, так и для восстановления Украины". "Мы призываем Украину к неуклонному прогрессу в ее повестке дня реформ, укреплению верховенства права, государственного управления, борьбе с коррупцией и детенезации экономики. Внедрение структурных ориентиров программы МВФ, включая ограничение освобождения от НДС, будет важным не только для повышения привлекательности Украины для внешнего капитала, но и для усиления мобилизации внутренних доходов. Мы призываем украинские власти к дальнейшему усилению импульса реформ. Чтобы в дальнейшем способствовать созданию благоприятной для инвесторов среды и поддерживать украинскую промышленность, в частности в оборонном секторе, мы будем продолжать координировать нашу поддержку в рамках Платформы доноров для Украины, а также на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске 25-26 июня 2026 года", - говорится в заявлении.

Об энергетике

"Мы поддерживаем усилия по обеспечению прочности энергетической системы Украины накануне следующей зимы. Мы поощряем продолжение усилий Группы поддержки энергетики Украины G7+, тесно сотрудничая с международными финансовыми учреждениями, привлекая других частных субъектов и способствуя важным реформам энергетического сектора Украины", - указали финансовые руководители "Группы семи".

О ЧАЭС

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность относительно рисков для ядерной безопасности после удара российского беспилотника по Чернобыльской атомной электростанции и подтверждаем нашу преданность предотвращению любых радиологических инцидентов с потенциально серьезными гуманитарными и экологическими последствиями для региона. В партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития мы работаем над мобилизацией финансирования, необходимого в течение следующих нескольких лет для поддержки срочных ремонтных работ на Новом безопасном конфайнменте Чернобыльской АЭС, стоимость которых в настоящее время оценивается минимум в 500 миллионов евро. Мы призываем других партнеров присоединиться к нам в поддержке этой инициативы", - отмечается в заявлении.

Финансовые лидеры G7 также подчеркнули "важность быстрых и скоординированных действий для обеспечения сохранения целостности этой критически важной инфраструктуры" и обязались "тесно сотрудничать с международными партнерами для оказания помощи".

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Законы
Ядерное оружие
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Международный валютный фонд
Европейский Союз
Украина