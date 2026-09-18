БЭБ не может самостоятельно расширять понятия Налогового кодекса и устанавливать новые правила налогообложения — юрист

Бюро экономической безопасности может давать правовую оценку платежам во время расследования уголовных производств, однако не имеет полномочий самостоятельно расширять определенные Налоговым кодексом понятия или устанавливать новые нормы налогового законодательства. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил адвокат, руководитель практики налогового права ЮК "Приходько и партнеры" Александр Латенко.

БЭБ трактует авиализинг как роялти

Как ранее писал УНН, Бюро экономической безопасности с 2024 года начало трактовать операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как пользование оборудованием. По версии следствия, украинские авиаперевозчики должны были уплачивать роялти за аренду самолетов и вертолетов. На основании такого подхода БЭБ открыло уголовные производства в отношении как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности в отношении МАУ, "Авиакомпания Константа", "Роза Ветров", Н3Operations и "Скайлайн экспресс". По данным УНН, в аналогичном деле также может фигурировать еще одна авиакомпания – "Урга".

Уголовные дела были открыты несмотря на то, что почти все авиаперевозчики успешно прошли налоговые проверки, а замечания налоговиков, касавшиеся лизинга, были только к одной компании.

Представители авиаг отрасли настаивают, что проблема возникла из-за неоднозначного толкования норм законодательства и требует формирования единого государственного подхода.

В Министерстве финансов в ответ на запрос УНН сообщили, что налогообложение операций по лизингу воздушных судов осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом и международными договорами Украины. При этом Налоговый кодекс Украины не предусматривает возможности налогообложения авиализинга как роялти. Поэтому подход Бюро к трактовке авиализинга без изменения налогового законодательства называют давлением, которое может уничтожить целую отрасль пассажирских и транспортных перевозок. Ведь, по данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, 86% авиапарка украинских компаний взяты в аренду.

Именно поэтому вопрос авиализинга был вынесен на рассмотрение налогового комитета Общественного совета при Министерстве финансов. По результатам первого заседания было решено инициировать создание при Минфине рабочей группы, которая должна разработать проект обобщающей налоговой консультации по налогообложению лизинговых платежей в пользу нерезидентов.

БЭБ не имеет полномочий расширять понятия Налогового кодекса

По словам юриста Александра Латенко, принципиальное значение имеет то, что именно законодательство вкладывает в понятие "роялти". Речь идет о регулярном денежном платеже (вознаграждении), который пользователь (лицензиат) уплачивает владельцу (лицензиару) за право пользования объектами интеллектуальной собственности или природными ресурсами.

БЭБ Украины может дать собственную правовую оценку платежам в рамках уголовного производства, но не может "создать" новую категорию роялти за пределами определения, установленного законом - объяснил юрист.

Он напомнил, что подпункт 14.1.225 Налогового кодекса Украины определяет роялти независимо от того, как стороны назвали соответствующий платеж в договоре, а исходя из его юридического и экономического содержания. В частности, речь идет о платежах за использование или предоставление права на использование определенных объектов интеллектуальной собственности — торговых марок, патентов, авторских прав, программ и других объектов.

В то же время Налоговый кодекс устанавливает и перечень платежей, которые не считаются роялти.

БЭБ Украины не имеет полномочий самостоятельно устанавливать нормы налогового законодательства - подчеркнул Латенко.

Таким образом, Бюро может исследовать реальное содержание конкретной денежной операции и проверять, не скрываются ли за ее формальным оформлением другие правоотношения. Однако такая оценка должна осуществляться в пределах уже установленных законом определений, а не путем формирования следователями БЭБ собственных налоговых правил.

Какие полномочия имеет БЭБ во время расследования

В то же время, как объяснил Александр Латенко, Уголовный процессуальный кодекс предоставляет БЭБ широкий инструментарий для сбора доказательств в рамках уголовного производства.

В частности, детективы могут проводить допросы свидетелей, обыски и осмотры, получать по постановлению следственного судьи временный доступ к вещам и документам, получать информацию, составляющую банковскую тайну, а также исследовать платежи и их назначение. Также в предусмотренных законом случаях могут проводиться негласные следственные (розыскные) действия.

Такие меры, по словам юриста, могут позволить установить, например, не были ли определенные денежные операции мнимыми и соответствует ли реальное содержание платежей тому, как они оформлены документально.

В то же время Александр Латенко обращает внимание на разграничение компетенции налоговых и правоохранительных органов.

В частности, непосредственным контролирующим органом в сфере налогообложения является Государственная налоговая служба. Именно ГНС имеет определенные Налоговым кодексом полномочия по администрированию налогов и предоставлению индивидуальных налоговых консультаций.

БЭБ Украины не является органом администрирования налогов и не наделено полномочиями устанавливать общеобязательные правила толкования Налогового кодекса Украины, задача БЭБ Украины заключается в другом – выявлении и расследовании уголовных правонарушений в сфере экономики, в частности уголовных правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов - отметил юрист.

В этом контексте важно понимать, что, по данным Государственной налоговой службы, авиакомпании, к которым у БЭБ возникли претензии из-за трактовки авиализинга как роялти, успешно прошли налоговые проверки. Замечания у налоговиков относительно лизинга были только в отношении одной компании.

По результатам одной проверки по компаниям авиационной отрасли лизинговые платежи были переквалифицированы в роялти. Только одной проверки - рассказала заместитель директора департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Виктория Касьян.

Ситуация с авиализингом показывает, что правовая оценка БЭБ не может подменять собой нормы Налогового кодекса и позицию контролирующего органа. Уголовные производства не могут быть инструментом для формирования новой практики налогообложения, не установленной законом. В случае с авиализингом точку в различных подходах к трактовке должен поставить Минфин, обеспечив единые правила для налоговиков, правоохранителей и бизнеса.