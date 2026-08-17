$44.710.0151.710.15
ukenru
Ексклюзив
11:06 • 2746 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
09:35 • 7638 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 10126 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 10542 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 18480 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
17 серпня, 05:27 • 22258 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 19473 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23993 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 15033 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34804 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
2.3м/с
36%
745мм
Популярнi новини
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 14886 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 13935 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 13489 перегляди
У Польщі напали на двох українських дітей через українську мову, нападників шукають - консульство06:13 • 4396 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 9188 перегляди
Публікації
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
11:06 • 2726 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 63362 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 62465 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 113282 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 96689 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дмитро Говсєєв
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеська область
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 9314 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 30972 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 30343 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59870 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 96757 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Опалення
Крилата ракета
Техніка
Гриби

У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи

Київ • УНН

 • 2746 перегляди

Мінфін заявив, що лізингові платежі за користування літаками і вертольотами повинні оподатковуватись відповідно до Податкового кодексу, який не передбачає сплату роялті. У той же час БЕБ розслідує справи проти 5 авіакомпаній, вимагаючи сплати додаткових 15% податку.

У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи

У Міністерстві фінансів України підтвердили, що оподаткування лізингу повітряних суден має здійснюватися відповідно до норм Податкового кодексу України та міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які мають пріоритет над національним законодавством. Українське податкове законодавство не містить норм, за якими лізингові платежі за літаки і вертольоти належали б до роялті. Проте Бюро економічної безпеки застосувало інше трактування цих норм і розслідує кримінальні справи проти щонайменше п'яти українських авіакомпаній, вимагаючи сплати додаткових 15% податку з доходів нерезидентів, пише УНН.

Попри те, що українське податкове законодавство, яке залишається незмінним у частині лізингу десятиліттями, і міжнародні договори досить чітко описують, як мають сплачуватися податки за лізинг вертольотів і літаків, Бюро економічної безпеки вирішило на власний розсуд змінити цей підхід. БЕБ розслідує справи щодо щонайменше 5 авіаперевізників, зокрема МАУ, "Авіакомпанія Константа", "Урга", Н3Operations та "Скайлайн" через начебто несплату в український бюджет додаткових 15% податку з доходів нерезидентів за договорами лізингу повітряних суден. Слідчі прирівнюють лізингові платежі до роялті, а літаки і вертольоти трактують не як транспортні засоби, а як "обладнання".

Що кажуть в Мінфіні

"Щодо оподаткування операцій з лізингу повітряних суден зазначаємо, що оподаткування таких операцій здійснюється відповідно до порядку та за ставками, визначеними Податковим кодексом України", – йдеться у відповіді Мінфіну на запит УНН.

Варто зауважити, що в Податковому кодексі України відсутні норми, які б передбачали необхідність сплати роялті за операції з лізингом повітряного транспорту у нерезидентів України. 

"Резидент, (...), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (...), утримують податок з таких доходів, (...) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України", – ідеться в Податковому кодексі України.

Між Україною та десятками іноземних держав укладено й ратифіковано угоди про уникнення подвійного оподаткування. Саме ці міжнародні договори застосовуються першочергово і визначають, чи підлягають такі доходи оподаткуванню в Україні та за якою ставкою. Вони або повністю звільняють дохід від повторного оподаткування, або суттєво зменшують податок. У Мінфіні наголошують, що саме такі конвенції мають пріоритет у застосуванні.

"Водночас відповідно до пункту 3.2 статті 3 Податкового кодексу України, якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору", – зазначили у відомстві у відповідь на запит УНН.

Справи БЕБ проти авіакомпаній

Правоохоронці отримали аналітичні висновки після того, як у 2024 році попередня команда ДПС опублікувала статтю, у якій запропонувала оподатковувати лізингові операції з транспортом у нерезидентів України як роялті. Документи, які за словами представників авіаринку схожі між собою, ніби написані "під копірку", лягли в основу згаданих кримінальних справ проти авіаперевізників.

Юристи, опитані УНН, вказують, що слідчі ігнорують чинні міжнародні конвенції про уникнення подвійного оподаткування, ратифіковані Верховною Радою. За їхніми словами, автоматичне донарахування 15% в Україні без урахування положень конкретної конвенції є щонайменше спірним.

Варто зауважити, що, за даними ДПС, авіакомпанії пройшли податкові перевірки і лише за результатами однієї з них було встановлено порушення під час оподаткування лізингу. Решта податкових перевірок таких порушень не виявила.

"За результатами одної перевірки по компаніях авіаційної галузі було перекваліфіковано лізингові платежі у роялті. Тільки однієї перевірки", – зазначила заступниця директора департаменту трансферного ціноутворення Державної податкової служби України Вікторія Касьян.

Однак відсутність порушень не завадила БЕБ відкрити кримінальні справи проти авіакомпаній, вважаючи, що вони не сплатили 15% роялті за останні 7 років. Водночас список авіакомпаній, до яких у правоохоронців є претензії через лізинг, може розширитись у будь-який момент, адже орендою користуються близько 40 авіаперевізників. Тож під ударом може опинитися вся галузь цивільної авіації.

Представники авіаційної галузі вже публічно заявили про тиск з боку Бюро економічної безпеки. За їхніми словами, цивільна авіація опинилася під загрозою знищення через дії державних контролюючих органів, які можуть остаточно добити компанії, які пережили закриття неба та релокацію за кордон через повномасштабну війну. Українська авіатранспортна асоціація звернулася до комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, а також до Громадської ради при Міністерстві фінансів із закликом напрацювати єдиний підхід до застосування податкового законодавства у сфері авіаційного лізингу.

Тож очевидно, якщо підхід БЕБ стане загальним правилом, авіакомпаніям можуть донараховувати податки за попередні роки за договорами, які раніше не викликали претензій у податкових органів. Для галузі, яка після закриття українського неба фактично виживає завдяки релокації та роботі за кордоном, це створює ризик нових кримінальних проваджень і фінансових претензій та виходом з українського ринку. 

Аудит кримінальних справ БЕБ має стати наступним кроком перезавантаження органу14.08.26, 09:25 • 55153 перегляди

Лілія Подоляк

ЕкономікаПублікації