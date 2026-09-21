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Bayraktar TB2

Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО

Київ • УНН

 • 12728 перегляди

Aselsan оснастила Bayraktar TB2 системами розвідки й радіоелектронної боротьби. Вони виявляють радари, створюють перешкоди та допомагають придушувати ППО.

Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО

Турецькі Bayraktar TB2 отримали нові системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які дозволяють виявляти і придушувати ворожі радари та комплекси ППО. Таке оснащення теоретично може розширити можливості українських безпілотників, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Турецька Aselsan інтегрувала на Bayraktar TB2 три підвісні контейнери – Antidot 2ES 100, Antidot 2EA 200 та Fulmar 200.

Antidot 2ES 100 призначений для радіоелектронної розвідки. Система може виявляти, ідентифікувати та визначати координати джерел радіовипромінювання, зокрема радіолокаційних станцій.

Bayraktar отримав засоби боротьби з ППО

Другий контейнер Antidot 2EA 200 призначений для радіоелектронної боротьби. Він може створювати перешкоди для роботи радарів та підвищувати захищеність безпілотника від ракет із радіолокаційними головками самонаведення.

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Одночасне використання двох систем дає Bayraktar TB2 можливість виявляти елементи ППО та протидіяти їхнім радарам. У промоматеріалах Aselsan серед потенційних цілей демонструють російський ЗРГК "Панцир-С1".

Ще один контейнер Fulmar 200 дозволяє отримувати SAR-зображення на відстані до 40 км та з висоти до 9 км.

Defense Express зазначає, що через щільну російську ППО ударне застосування Bayraktar TB2 в Україні нині обмежене. Нове обладнання теоретично може дати цим безпілотникам іншу роль – розвідку, пошук російських РЛС і ЗРК та участь у придушенні протиповітряної оборони.

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Степан Гафтко

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