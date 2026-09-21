Нові системи можуть перетворити Bayraktar TB2 на "мисливців" за російськими РЛС та ППО

Турецькі Bayraktar TB2 отримали нові системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які дозволяють виявляти і придушувати ворожі радари та комплекси ППО. Таке оснащення теоретично може розширити можливості українських безпілотників, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Турецька Aselsan інтегрувала на Bayraktar TB2 три підвісні контейнери – Antidot 2ES 100, Antidot 2EA 200 та Fulmar 200.

Antidot 2ES 100 призначений для радіоелектронної розвідки. Система може виявляти, ідентифікувати та визначати координати джерел радіовипромінювання, зокрема радіолокаційних станцій.

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Другий контейнер Antidot 2EA 200 призначений для радіоелектронної боротьби. Він може створювати перешкоди для роботи радарів та підвищувати захищеність безпілотника від ракет із радіолокаційними головками самонаведення.

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Одночасне використання двох систем дає Bayraktar TB2 можливість виявляти елементи ППО та протидіяти їхнім радарам. У промоматеріалах Aselsan серед потенційних цілей демонструють російський ЗРГК "Панцир-С1".

Ще один контейнер Fulmar 200 дозволяє отримувати SAR-зображення на відстані до 40 км та з висоти до 9 км.

Defense Express зазначає, що через щільну російську ППО ударне застосування Bayraktar TB2 в Україні нині обмежене. Нове обладнання теоретично може дати цим безпілотникам іншу роль – розвідку, пошук російських РЛС і ЗРК та участь у придушенні протиповітряної оборони.

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