Після ударів ЗСУ навколо таганрога могло взагалі не залишитися С-300, С-400 та "Панцирів"

Після серії українських далекобійних ударів росія могла втратити значну частину протиповітряної оборони навколо таганрога. За даними профільних джерел, які наразі офіційно не підтверджені, поблизу міста не залишилося комплексів С-300, С-400 та "Панцир", повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Таганрог має важливе значення для російської військової інфраструктури через розташовані там об'єкти. Водночас останні успішні атаки Сил оборони могли суттєво послабити прикриття міста з повітря.

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Протягом останнього тижня українські сили продовжували комплексні далекобійні удари по об'єктах у районі таганрога. Серед атакованих цілей Defense Express називає авіаційний завод ТАНТК імені Берієва та логістичний хаб Ozon.

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За інформацією профільних джерел видання, після українських атак у районі міста нібито не залишилося зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400, а також зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Водночас Defense Express наголошує, що ця інформація наразі не має офіційного підтвердження.

У районі таганрога розташовані російські військові об'єкти, зокрема підприємства авіаційної галузі, тому ослаблення протиповітряної оборони може мати значення для подальших українських далекобійних операцій.

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