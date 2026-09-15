Критично важливий таганрог залишився без ППО, поки сотні систем прикривають москву та маєтки путіна

таганрог, де розташовані стратегічні підприємства російського ВПК, військовий аеродром і потужності для ремонту Ту-95МС та літаків А-50, останніми днями фактично залишився без прикриття системами ППО. Про це повідомляє Defense Express з посиланням на профільний Telegram-канал "Досье Шпиона", пише УНН.

Деталі

За наявною інформацією, після ударів Сил оборони України на захисті міста не залишилося ЗРГК "Панцирь", а також комплексів С-300 і С-400. Водночас москва та об'єкти, пов'язані з путіним, продовжують посилено прикривати сотнями засобів протиповітряної оборони.

У Defense Express наголошують, що таганрог має критичне значення для російської армії та ВПК. Зокрема, там розташований ТАНТК ім. Берієва – один із майданчиків, де ремонтували та модернізували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

таганрог важливий не лише через Ту-95 та А-50

Це ж підприємство є ключовим розробником і виробником літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та А-100 "Премьер", а також літаків-амфібій Бе-200. Після попередніх ударів по заводу його також залучили до виробництва ударних безпілотників "Молния".

У таганрозі після атаки дронів спалахнули пожежі на військовому аеродромі та заводі – монітори

У місті розташований військовий аеродром, який активно використовує російська військово-транспортна авіація. Крім того, таганрог ще з 2014 року став важливим логістичним вузлом для російських військ, а після початку повномасштабного вторгнення його роль лише зросла.

Defense Express зазначає, що ослаблення ППО навколо таганрога потенційно створює для Сил оборони України більше можливостей для ударів по критично важливих військових об'єктах, тоді як значні ресурси російської протиповітряної оборони концентруються навколо москви та резиденцій російського керівництва.

СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогом