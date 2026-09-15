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росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений

Київ • УНН

 • 15390 перегляди

Уночі 15 вересня дрони влучили в АЗС у Дарницькому та склад в Оболонському районі Києва. Чоловік тяжко поранений.

росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений

російські війська вночі 15 вересня атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах столиці. Один чоловік постраждав і перебуває у тяжкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі

У Дарницькому районі російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. На місце прибули екстрені служби.

Згодом стало відомо про одного постраждалого в цьому районі. Медики госпіталізували чоловіка у тяжкому стані.

Влучання зафіксували у 2 районах Києва

В Оболонському районі, за попередньою інформацією міської влади, безпілотник влучив у складські приміщення.

Інформація про наслідки нічної російської атаки на столицю продовжує уточнюватися.

рф показала нову зброю для Су-57, хоча вже має Х-69, якими б'є по Україні15.09.26, 03:37 • 13527 переглядiв

Степан Гафтко

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Київ