росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений

російські війська вночі 15 вересня атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах столиці. Один чоловік постраждав і перебуває у тяжкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

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У Дарницькому районі російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. На місце прибули екстрені служби.

Згодом стало відомо про одного постраждалого в цьому районі. Медики госпіталізували чоловіка у тяжкому стані.

Влучання зафіксували у 2 районах Києва

В Оболонському районі, за попередньою інформацією міської влади, безпілотник влучив у складські приміщення.

Інформація про наслідки нічної російської атаки на столицю продовжує уточнюватися.

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