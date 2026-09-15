росія вночі атакувала Київ дронами, є влучання у 2 районах і тяжко поранений
Київ • УНН
Уночі 15 вересня дрони влучили в АЗС у Дарницькому та склад в Оболонському районі Києва. Чоловік тяжко поранений.
російські війська вночі 15 вересня атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого зафіксовані влучання у Дарницькому та Оболонському районах столиці. Один чоловік постраждав і перебуває у тяжкому стані, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
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У Дарницькому районі російський безпілотник влучив в автозаправну станцію. На місце прибули екстрені служби.
Згодом стало відомо про одного постраждалого в цьому районі. Медики госпіталізували чоловіка у тяжкому стані.
Влучання зафіксували у 2 районах Києва
В Оболонському районі, за попередньою інформацією міської влади, безпілотник влучив у складські приміщення.
Інформація про наслідки нічної російської атаки на столицю продовжує уточнюватися.
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