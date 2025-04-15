Майк Джонсон

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну
між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.
Президент України доручив міністру оборони та керівникам розвідок отримати офіційну інформацію щодо призупинення допомоги від США. США тимчасово призупинили військову допомогу після подій в Овальному кабінеті.
Спікер Палати представників США заявив про тимчасову паузу у військовій допомозі Україні через події в Овальному кабінеті. Зеленський має змінити позицію щодо угоди про копалини для відновлення підтримки.