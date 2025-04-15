Майк Джонсон

ЄС схвалив мита на товари США на €21 млрд через тарифи Трампа на метали

Євросоюз схвалив мита на товари з США у відповідь на американські тарифи на сталь і алюміній. Ці заходи посилять торговельну війну між ЄС і США, зачепивши експорт обох сторін.