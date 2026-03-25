Іран отримав попередження про нарощування військ США на Близькому Сході
Київ • УНН
Спікер Палати представників заявив про необхідність Ірану зважати на військову силу США. Трамп схвалив відправку понад 1000 солдатів у цей регіон.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Ірану слід побоюватися нарощування військової сили на Близькому Сході. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.
Деталі
Майк Джонсон заявив журналістам, що наразі американські військові не мають військ у регіоні і що військові операції в Ірані, які отримали кодову назву "Операція Епічна Лють", "майже завершено".
Іран отримав план припинення вогню від США - AP25.03.26, 16:20 • 4104 перегляди
Проте, як повідомили джерела Sky News, Дональд Трамп у понеділок схвалив відправку на Близький Схід понад 1000 додаткових солдатів із повітряно-десантного підрозділу.
Очевидно, маючи на увазі це розгортання, Джонсон сказав: "Я думаю, Ірану слід стежити за цим нарощуванням, і їм потрібно звернути на це увагу".
Іран відхилив план США щодо припинення вогню та висунув власні умови25.03.26, 16:50 • 17036 переглядiв