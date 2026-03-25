Иран получил предупреждение о наращивании войск США на Ближнем Востоке

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Ирану следует опасаться наращивания военной силы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Майк Джонсон заявил журналистам, что в настоящее время американские военные не имеют войск в регионе и что военные операции в Иране, получившие кодовое название "Операция Эпическая Ярость", "почти завершены".

Однако, как сообщили источники Sky News, Дональд Трамп в понедельник одобрил отправку на Ближний Восток более 1000 дополнительных солдат из воздушно-десантного подразделения.

Очевидно, имея в виду это развертывание, Джонсон сказал: "Я думаю, Ирану следует следить за этим наращиванием, и им нужно обратить на это внимание".

