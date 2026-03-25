Иран получил план прекращения огня от США - AP

Иран получил американский план прекращения войны на Ближнем Востоке — предложение, направленное даже несмотря на то, что Вашингтон перебрасывает в регион десантников и дополнительных морских пехотинцев, со ссылкой на официальных лиц в среду сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Тегеран не подтвердил получение плана и публично отверг дипломатические усилия, одновременно продолжая атаки на Израиль и страны Персидского залива, включая атаку, которая вызвала сильный пожар в международном аэропорту Кувейта, пишет издание. Иран, как указано, также продолжает подвергаться атакам.

Два представителя Пакистана, передавшие план Ирану, охарактеризовали предложение из 15 пунктов в общих чертах, заявив, что оно касается смягчения санкций, сворачивания иранской ядерной программы, ограничений на ракеты и возобновления работы Ормузского пролива, важнейшего водного пути, по которому транспортируется пятая часть мировых поставок нефти. Египетский чиновник, участвовавший в посреднических усилиях, заявил, что он также включает ограничения на поддержку Ираном вооруженных группировок. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить детали, которые еще не были обнародованы.

Некоторые из этих пунктов, пишет издание, были неприемлемы на переговорах до войны: Иран настаивал на том, что не будет обсуждать свою программу баллистических ракет или поддержки региональных ополчений, которые он считает ключевыми для своей безопасности. А его способность контролировать проход через Ормузский пролив является одним из его главных стратегических преимуществ.

AP отмечает, что администрация Трампа, как сообщается, предложила Ирану план прекращения огня, несмотря на то, что она наращивает военное присутствие в регионе.

По меньшей мере 1000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии будут отправлены на Ближний Восток в ближайшие дни, сообщили агентству Associated Press три источника, знакомые с планами. Они говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные военные планы.

Десантники обучены высаживаться во враждебных или спорных районах для обеспечения безопасности ключевых территорий и аэродромов.

Пентагон также направляет в регион около 5000 морских пехотинцев, обученных десантным операциям, и тысячи моряков.

План из 15 пунктов, который сейчас находится в руках Ирана, является "всеобъемлющим соглашением" о достижении прекращения огня, по словам египетского чиновника.

Посредники настаивают на возможных личных переговорах между иранцами и американцами, возможно, уже в пятницу в Пакистане, заявили египетские и пакистанские официальные лица.

Трамп заявил, что США "сейчас ведут переговоры", и что в них участвуют специальный посланник Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер, госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он не раскрыл, с кем именно из Ирана они поддерживают контакт, но сказал: "Другая сторона, могу вам сказать, хотела бы заключить сделку".

Центральный штаб иранской армии "Хатам аль-Анбия", командующий регулярными войсками и военизированной Революционной гвардией, опроверг это. Иранские лидеры неоднократно отрицали, что переговоры ведутся, признавая при этом, что министр иностранных дел поддерживает контакт с различными странами, но не с США или Израилем.

"Наше первое и последнее слово с самого первого дня оставалось неизменным, и так будет и впредь: кто-то вроде нас никогда не пойдет на компромисс с кем-то вроде вас, - заявил подполковник Ибрагим Зольфагари, пресс-секретарь штаба, в видеообращении, показанном на государственном телевидении. - Ни сейчас, ни когда-либо".

Израильские официальные лица, которые призывали Трампа продолжить войну против Ирана, были удивлены представлением плана прекращения огня, как сообщил источник, ознакомленный с основными положениями предложения.

Любые переговоры между США и Ираном столкнутся с колоссальными трудностями, отмечает издание. Неясно, кто в иранском правительстве имеет полномочия вести переговоры — или кто будет готов это делать, на фоне того, как Израиль поклялся продолжать убивать лидеров страны.

Израильские военные заявили в среду днем, что завершили несколько волн авиаударов по Тегерану. Армия также сообщила, что в рамках своих ударов днем ранее их целью был иранский центр разработки подводных лодок в Исфахане.

В Израиле также несколько раз звучали сирены ракетной тревоги, когда Иран начал собственные атаки.

Тем временем обстрелы беспилотниками и ракетами со стороны поддерживаемой Ираном группировки "Хезболлы" в Ливане продолжались непрерывно. С момента вступления в боевые действия группировка, как отмечается, круглосуточно ежедневно обстреливала ракетами север Израиля, нарушая жизнь сотен тысяч людей.

Иран также продолжал давить на своих соседей из арабских стран Персидского залива, а Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что уничтожило по меньшей мере восемь беспилотников в богатой нефтью восточной провинции королевства, сирены ракетной тревоги звучали и в Бахрейне.

Кувейт заявил, что сбил несколько беспилотников, но Главное управление гражданской авиации сообщило, что один из них попал в топливный бак в международном аэропорту Кувейта, что вызвало пожар, который поднял в небо огромный столб дыма.

Число погибших в Иране превысило 1500, сообщило Министерство здравоохранения. Израиль утверждает, что в войне погибло 20 человек, включая двух солдат в Ливане. По меньшей мере 13 американских военнослужащих погибли, а также более десятка мирных жителей на Западном берегу реки Иордан и в арабских государствах Персидского залива.

Тем временем, по словам властей, в Ливане погибло более 1000 человек, где Израиль обстреливал связанную с Ираном боевую группировку "Хезболла", которая также стреляла по Израилю.

В Ираке, где поддерживаемые Ираном боевые группировки также вступили в конфликт, 80 членов сил безопасности погибли, сообщил главный советник по вопросам безопасности Халид аль-Якуби.

Атаки Ирана на региональную энергетическую инфраструктуру, а также ограничения на проход через Ормузский пролив привели к резкому росту цен на нефть и вызвали опасения по поводу глобального энергетического кризиса, что, в свою очередь, оказывало давление на США с целью найти способ положить конец давлению и успокоить рынки.

Новости о возможных переговорах снизили цену на нефть. Нефть марки Brent, международный эталон, во время конфликта приблизилась к 120 долларам за баррель, но в среду торговалась ниже 100 долларов. С начала войны ее рост все еще составлял примерно на 35%.

Экономисты и лидеры предупреждают о далеко идущих последствиях, если цены на энергоносители останутся высокими — от роста цен на продукты питания и другие предметы первой необходимости до повышения ставок по ипотечным кредитам и автокредитам.

Важной движущей силой роста цен на нефть стала удушающая хватка Ирана в Ормузском проливе. Иран пропустил небольшое количество судов через пролив, но заявил, что никакие суда из США, Израиля или стран, которые считаются связанными с ними, не могут пройти.

На вопрос в интервью India Today, взимает ли Иран плату с судов за проход, Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана, ответил: "Абсолютно". Он не стал вдаваться в подробности.