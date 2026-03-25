США готовят 82-ю воздушно-десантную дивизию и перебрасывают авиацию для возможных ударов по Ирану
Пентагон привел в готовность 82-ю дивизию и перебрасывает истребители F-16 в Ормузский пролив. Военные могут взять под контроль нефтяные пути Ирана.
США продолжают наращивать военное присутствие вблизи Ирана, несмотря на заявления о возможных переговорах. Пентагон готовит силы быстрого реагирования и активно перебрасывает боевую авиацию. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
По данным New York Times, рассматривается возможность развертывания 82-й воздушно-десантной дивизии. Washington Post сообщает, что все учения с ее участием уже отменены, что может свидетельствовать о подготовке к реальному применению.
Эта дивизия входит в силы быстрого реагирования США и может развернуть бригаду численностью до 5000 военнослужащих в течение 18 часов.
Также в регион направляется амфибийная группа в составе кораблей USS Tripoli, USS San Diego и USS New Orleans, способная обеспечить высадку более 3000 морских пехотинцев.
Переброска авиации
США усиливают авиационную группировку. По данным Aviationist, в регион направляют две эскадрильи истребителей F-16 – всего 24 самолета.
Кроме этого, перебрасываются самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye. Активность палубной авиации может быть связана с тем, что авианосец USS Gerald R. Ford находится на ремонте.
Вероятные цели и контекст
Среди возможных целей операций называют острова в Ормузском проливе и остров Харк, через который проходит основная часть нефтяного экспорта Ирана.
Наращивание сил происходит на фоне заявлений Вашингтона о возможных переговорах, что свидетельствует о параллельной подготовке к силовому сценарию.
