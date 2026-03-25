США готують 82-гу десантну дивізію і перекидають авіацію для можливих ударів по Ірану
Пентагон привів у готовність 82-гу дивізію та перекидає винищувачі F-16 до Ормузької протоки. Військові можуть взяти під контроль нафтові шляхи Ірану.
США продовжують нарощувати військову присутність поблизу Ірану, попри заяви про можливі переговори. Пентагон готує сили швидкого реагування та активно перекидає бойову авіацію. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
За даними New York Times, розглядається можливість розгортання 82-ї повітряно-десантної дивізії. Washington Post повідомляє, що всі навчання за її участю вже скасовані, що може свідчити про підготовку до реального застосування.
Ця дивізія входить до сил швидкого реагування США і може розгорнути бригаду чисельністю до 5000 військових протягом 18 годин.
Також до регіону прямує амфібійна група у складі кораблів USS Tripoli, USS San Diego та USS New Orleans, здатна забезпечити висадку понад 3000 морських піхотинців.
Перекидання авіації
США посилюють авіаційне угруповання. За даними Aviationist, у регіон направляють дві ескадрильї винищувачів F-16 – загалом 24 літаки.
Окрім цього, перекидаються літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler та літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye. Активність палубної авіації може бути пов’язана з тим, що авіаносець USS Gerald R. Ford перебуває на ремонті.
Ймовірні цілі та контекст
Серед можливих цілей операцій називають острови в Ормузькій протоці та острів Харк, через який проходить основна частина нафтового експорту Ірану.
Нарощування сил відбувається на тлі заяв Вашингтона про можливі переговори, що свідчить про паралельну підготовку до силового сценарію.
