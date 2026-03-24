Трамп заявив, що США виграли війну проти Ірану

Київ • УНН

 • 2942 перегляди

Дональд Трамп заявив про виграну війну та відсутність у Ірану авіації чи флоту. Президент США стверджує, що іранська сторона знищена у військовому плані.

Президент Дональд Трамп сказав журналістам, які зібрались у Білому домі, що США "виграли цю війну", передає УНН із посиланням на Sky News. 

"Ми виграли цю війну. Цю війну виграно", - сказав Трамп.

Він зробив ці коментарі, перш ніж перейти до критики того, що він називає "фейковими новинами".

Трамп заявив, що Венс і Рубіо беруть участь у переговорах з Іраном щодо припинення війни

"Якщо ви читаєте New York Times, складається враження, що ми не виграємо війну, де у них (Ірану) немає ні флоту, ні військово-повітряних сил, і вони не мають нічого. А у нас буквально літаки літають над Тегераном та іншими частинами їхньої країни. Вони нічого не можуть з цим вдіяти - додав президент США.

Трамп стверджує, що якби він захотів знести щось на кшталт "цієї дуже великої потужної електростанції", що він раніше погрожував зробити, – "вони нічого не можуть з цим вдіяти".

Він також додав, що Іран "знищений у військовому плані".

"Вони мертві", – додає він.

Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не мати ядерної зброї

Антоніна Туманова

