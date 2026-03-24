Трамп заявив, що США виграли війну проти Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про виграну війну та відсутність у Ірану авіації чи флоту. Президент США стверджує, що іранська сторона знищена у військовому плані.
Президент Дональд Трамп сказав журналістам, які зібрались у Білому домі, що США "виграли цю війну", передає УНН із посиланням на Sky News.
"Ми виграли цю війну. Цю війну виграно", - сказав Трамп.
Він зробив ці коментарі, перш ніж перейти до критики того, що він називає "фейковими новинами".
"Якщо ви читаєте New York Times, складається враження, що ми не виграємо війну, де у них (Ірану) немає ні флоту, ні військово-повітряних сил, і вони не мають нічого. А у нас буквально літаки літають над Тегераном та іншими частинами їхньої країни. Вони нічого не можуть з цим вдіяти - додав президент США.
Трамп стверджує, що якби він захотів знести щось на кшталт "цієї дуже великої потужної електростанції", що він раніше погрожував зробити, – "вони нічого не можуть з цим вдіяти".
Він також додав, що Іран "знищений у військовому плані".
"Вони мертві", – додає він.
