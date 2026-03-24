Трамп заявив, що Венс і Рубіо беруть участь у переговорах з Іраном щодо припинення війни

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші ведуть переговори з Іраном, висловлюючи оптимізм щодо угоди, передає УНН із посиланням на CNN.

"Зараз ми ведемо переговори. Вони роблять це разом з Марко, Джей Ді, і з низкою інших людей... А інша сторона, я можу вам сказати, що вони хотіли б укласти угоду, а хто б не хотів? Якби ви були там, подивіться, їхній флот зник, їхні військово-повітряні сили зникли, їхній зв'язок припинився – це найбільша проблема", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

На запитання, чому він змінив курс після того, як у п'ятницю заявив журналістам у Білому домі, що "[не] хотів укладати припинення вогню", президент у вівторок відповів: "Те, що вони розмовляють з нами, і вони говорять розумно".

"І пам’ятайте, все починається з того, що вони не можуть мати ядерної зброї, як я сказав учора", – сказав Трамп. "Я сказав: "Ну, номер один, два і три: вони не можуть мати ядерної зброї", і вони не збираються мати ядерної зброї, і ми говоримо про це. Я не хочу говорити заздалегідь, але вони погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї".

