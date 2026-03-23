Рішення Трампа відкласти дедлайн для Ірану частково спрямоване на заспокоєння ринків - Bloomberg

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти дедлайн для відкриття Ормузької протоки частково було спрямоване на заспокоєння енергетичних та фінансових ринків, з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Безпосередньо перед відкриттям американських ринків у понеділок президент США Дональд Трамп відмовився від своєї погрози знищити енергетичну інфраструктуру Ірану, якщо він не відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин - підштовхнутий зростанням цін на енергоносії та обвалом глобальних ринків, спричинених американо-ізраїльською війною проти Тегерана, а також сподіванням, що нові переговори можуть призвести до угоди про припинення конфлікту, зазначає видання.

За словами людей, знайомих з цим питанням, "рішення президента було частково спрямоване на заспокоєння ринків і одразу ж викликало різке падіння ціни на нафту марки Brent та відновлення індексу S&P 500 і казначейських облігацій США".

Це, як вказано, "сталося після того, як союзники США приватно попередили Трампа, що його війна швидко перетворюється на катастрофу, тоді як країни Перської затоки закликали його не знищувати інфраструктуру Ірану, яка матиме вирішальне значення для запобігання перетворенню його на державу, що не відбулася, після закінчення конфлікту", про що повідомили люди, знайомі з цим питанням.

"Трампу треба було якось відступити від погрози, яка, безсумнівно, призвела б до нового витку ескалації, цього разу перетнувши новий поріг, завдавши удару по цивільній енергетичній інфраструктурі, що, ймовірно, було б воєнним злочином, - заявила Дана Строул, колишня заступниця помічника міністра оборони країни з питань Близького Сходу. - Звичайно, не випадково оголошення про п'ятиденну паузу та переговори прозвучало прямо перед відкриттям ринків у Сполучених Штатах у понеділок вранці".

Трамп, виступаючи перед журналістами в понеділок, сказав, що представники Ірану звернулися до нього, щоб розпочати переговори, бо вони прагнули укласти угоду. У неділю в розмовах між неназваним іранським чиновником, його зятем Джаредом Кушнером та радником Стівом Віткоффом Тегеран погодився передати ядерний матеріал у країні та не відновлювати свою ядерну програму, додав він, заявивши, що переговори, як очікується, продовжаться телефоном у понеділок. Іран заперечує будь-які такі переговори.

"Побачимо, як все піде, і якщо все піде добре, ми врешті врегулюємо це питання, - сказав Трамп. - Інакше ми просто продовжуватимемо бомбити щосили".

Рішення президента США призупинити плани щодо ударів по енергетичних об'єктах було значною мірою розцінено людьми, знайомими з поточними дипломатичними переговорами, як спроба контролювати ціни на нафту, і Трамп у понеділок визнав цей зв'язок.

"Ціна на нафту впаде, як камінь, щойно угода буде укладена, - сказав Трамп. - Гадаю, це вже відбувається сьогодні. Тож у нас є дуже серйозний шанс укласти угоду".

Іран одразу ж спростував ідею про те, що такі переговори відбулися, і заявив про свою перемогу. "Він відступив, почувши, що нашими цілями будуть усі електростанції у Західній Азії", – повідомило напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars, посилаючись на анонімне іранське джерело. Нафта скоротила приблизно половину своїх початкових втрат після повідомлення Fars, причому деякі трейдери скептично поставилися до точності заяви Трампа.

Рішуче наполягання Трампа на тому, що існують прямі комунікації, було сприйнято з обережністю багатьма союзниками США, які зайняли вичікувальну позицію та залишалися скептично налаштованими до цього останнього випаду, враховуючи численні зміни позицій лідера США протягом тритижневого конфлікту, пише видання.

Трамп визнав, що переговори не велися з аятолою Моджтабою Хаменеї, якого було призначено верховним лідером після того, як його батько, Алі Хаменеї, загинув під час ударів. Трамп заявив, що США не отримували прямих повідомлень від нового лідера - і не впевнені, чи він ще живий - але, ґрунтуючись на розвідувальних даних, вважають, що Віткофф і Кушнер мали справу зі справжнім центром влади в Ірані.

Тим не менш, існує ризик того, що пауза може зрештою підтвердити правильність підходу Ірану, особливо якщо переговори не увінчаються успіхом, зауважує видання.

"Це ризикує підтвердити, на думку Тегерана, що якщо він погрожуватиме у відповідь, особливо енергетичній інфраструктурі в регіоні, це може змусити США відступити, - зазначив Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки з питань Близького Сходу в Національній раді розвідки США. - На їхню думку, Іран не лише перемагає, але й саме такі дії посилюють його власне стримування".

Тим часом, за словами очільника Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля, понад 40 енергетичних об'єктів у дев'яти країнах Близького Сходу були "серйозно або дуже сильно" пошкоджені через війну, що потенційно може продовжити перебої в глобальних ланцюгах поставок після закінчення конфлікту. Через пошкодження знадобиться деякий час, щоб нафтові родовища, нафтопереробні заводи та трубопроводи відновили роботу, заявив Бірол у понеділок.

Водночас Трамп не сказав, чи утримається він від ударів по військових об'єктах у країні протягом п'ятиденної перерви. Ізраїль не бачить неминучого кінця війни та планує продовжувати операції, уникаючи енергетичних активів, за словами ізраїльського чиновника.

Ізраїль був заздалегідь поінформований про публікацію Трампа в соціальних мережах, повідомили два чиновники, і його армія заявила, що завдає удару по центру іранської столиці, Тегерану, протягом години після оголошення. Тому неясно, чи це рішення є початком процесу припинення війни, пише видання. Представник ізраїльської армії заявив, що війну не призупинено, і бойові дії продовжуються.

Трамп, зі свого боку, визнав, що розмовляв з ізраїльтянами щодо переговорів, але передбачив, що вони будуть згодні на остаточну угоду.

"Я думаю, Ізраїль буде дуже задоволений тим, що у нас є, - сказав Трамп. - Ми щойно розмовляли з Ізраїлем. Я думаю, вони будуть дуже задоволені. Це буде мир для Ізраїлю - довгостроковий мир, гарантований мир, якщо це станеться".

Різні країни Близького Сходу, включаючи Туреччину, Саудівську Аравію та Оман, останні два тижні вели неофіційні переговори з Іраном, намагаючись стримати війну і, в ідеалі, домогтися від Ісламської Республіки та американо-ізраїльської коаліції угоди про припинення вогню.

"Це чудово для інших країн Близького Сходу, Саудівської Аравії, ОАЕ, Катару, особливо для Кувейту та Бахрейну", - сказав Трамп про свої зусилля.

За словами високопоставленого дипломата, який працює в регіоні, у дні, що передували заяві Трампа, найбільш активними неофіційними каналами зв'язку з Іраном були канали, організовані Туреччиною та Оманом, а також, за словами іншого, повідомлення передавалися через Ер-Ріяд, Нью-Делі та Каїр. Однак неясно, який вплив ці обговорення мали на рішення Трампа.

У той же час офіційні особи з низки країн Перської затоки, які всіляко намагалися залишатися осторонь війни, посилили свою позицію щодо Ірану після кількох тижнів бомбардувань з боку Тегерана. За словами джерел, знайомих із ситуацією, Саудівська Аравія заявила США про готовність завдати удару по Ірану, якщо Ісламська Республіка спробує атакувати її власні електростанції та водоочисні споруди.

Об'єднані Арабські Емірати були одними з найактивніших противників війни: багато офіційних осіб заявили, що захищатимуться від іранської агресії, а головний радник президента Еміратів сказав, що Іран зблизив їх з Ізраїлем та США.

Рішення Трампа проілюструвало його непослідовний підхід до війни. Воно було ухвалено після трьох днів, протягом яких він відправив у регіон тисячі морських піхотинців і говорив про потенційні групові операції; висунув ідею про те, що війна "добігає кінця"; припустив, що залишить іншим можливість відкрити протоку; а потім висунув 48-годинний ультиматум, пише видання.

Доповнення

Раніше сьогодні Трамп повідомив, що "Сполучені Штати Америки та Іран протягом останніх двох днів провели дуже гарні та продуктивні переговори щодо повного та всебічного врегулювання наших військових дій на Близькому Сході", і що він доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на 5 днів.

Іранські ЗМІ після цього заперечили факт проведення переговорів. Іранське видання Mizan заявило, що "коментарі Трампа – це спроба знизити ціни на енергоносії".

Reuters зазначило, що ціна на нафту впала більш ніж на 13% після того, як Трамп відклав військові удари по енергетичній інфраструктурі Ірану.