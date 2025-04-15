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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25819 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Новини по темi

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.

Новини Світу • 1 березня, 21:51 • 36463 перегляди

Ізраїль та ХАМАС не можуть домовитись про наступний етап перемир'я в Газі

Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.

Новини Світу • 28 лютого, 14:36 • 17335 перегляди

Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.

Новини Світу • 28 лютого, 02:30 • 25118 перегляди

ХАМАС готовий передати контроль над Газою Палестинській автономії - ЗМІ

ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.

Новини Світу • 17 лютого, 11:18 • 21815 перегляди

Гуманітарна допомога для Гази: 4000 вантажівок готові до відправки після перемир'я

Після домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями очікується стабілізація ситуації з гуманітарними конвоями в Газі. UNRWA підготувала 4000 вантажівок допомоги, половина з яких - продовольство.

Новини Світу • 17 січня, 21:39 • 25501 перегляди

ХАМАС і Ізраїль вже підписали угоду про припинення вогню

Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.

Новини Світу • 16 січня, 20:44 • 27392 перегляди

США скасували нагороду за нового лідера Сирії після зустрічі в Дамаску

США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску. Новий лідер Сирії пообіцяв боротися з тероризмом та сприяти регіональному миру.

Новини Світу • 21 грудня, 07:54 • 21465 перегляди

Представники окупаційної адміністрації Криму приїхали форум ООН в Єгипті. Україна висловила рішучий протест

МЗС України висловило протест через участь представників окупаційної влади Криму у Всесвітньому форумі міст в Каїрі. Міністерство розкритикувало ООН-Хабітат за недостатній контроль реєстрації учасників заходу.

Війна • 8 листопада, 13:16 • 23370 перегляди

Сибіга після Туреччини продовжить турне арабськими країнами та Африкою: що відомо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.

Політика • 23 жовтня, 05:59 • 16375 перегляди

Блінкен вирушив до Ізраїлю вдев'яте з 7 жовтня: мета візиту

Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснює дев'ятий візит до Ізраїлю з початку війни в Газі. Мета - домогтися угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва США, Єгипту і Катару.

Новини Світу • 18 серпня, 14:23 • 23526 перегляди

США, Катар і Єгипет ініціювали термінові переговори Ізраїлю з ХАМАС - Reuters

Лідери США, Єгипту і Катару ініціювали термінові переговори між Ізраїлем та ХАМАС 15 серпня. Мета - укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.

Новини Світу • 9 серпня, 02:58 • 35489 перегляди

Іран тимчасово закриває свій повітряний простір для єгипетських цивільних літаків

Іран попросив єгипетські авіакомпанії уникати його повітряного простору протягом 3 годин у четвер через військові навчання. Міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило заборону, але іранський чиновник спростував це повідомлення.

Політика • 8 серпня, 04:44 • 35876 перегляди

Нафта подешевшала на тлі розпродажу на ринках через побоювання рецесії в США

Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Економіка • 5 серпня, 14:48 • 24290 перегляди

ХАМАС не погодився з планом Байдена щодо припинення вогню в Газі – Блінкен

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ХАМАС не погодився з планом президента США Джо Байдена щодо припинення вогню в Газі, в той час як Ізраїль прийняв цю пропозицію.

Новини Світу • 10 червня, 16:23 • 24608 перегляди

Лідер ХАМАСу у перемовинах з арабськими посередниками наполягає на повному припиненні вогню в Газі - WSJ

Лідер ХАМАС Яхья Сінвар заявив арабським посередникам, що ХАМАС не складе зброю і не підпише вимагає цього пропозицію, наполягаючи на повному припиненні вогню в Газі, йдеться в статті The Wall Street Journal.

Новини Світу • 7 червня, 08:55 • 21383 перегляди

Ізраїльські війська захопили частину Рафаха в Газі: десятки вбитих і поранених

Ізраїльські війська просунулися в північну частину сектора Газа, вбивши і поранивши десятки палестинців, і захопили частину міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом, що викликало тривогу через погіршення гуманітарної ситуації.

Новини Світу • 19 травня, 03:39 • 43791 перегляди

Байден назвав умови перемир'я в Газі

Байден заявив, що перемир'я в Газі може розпочатися вже завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників, яких він утримує. Своєю чергою ХАМАС звинувачує Нетаньягуу в тому, що він перешкоджає переговорам про припинення вогню і використовує їх як прикриття для нападу на Рафах.

Новини Світу • 12 травня, 06:47 • 28177 перегляди

Ізраїль завдав ударів по Рафаху в Газі

Ізраїль обстріляв райони Рафаха в Газі, в результаті чого загинув старший командир підрозділу ісламського терористичного угруповання-"Бригади Аль-Муджахідін" і кілька цивільних людей.

Новини Світу • 10 травня, 05:41 • 36725 перегляди

Нафта відновлюється в ціні на тлі скорочення запасів у США та зростання імпорту Китаю

Ціни на нафту зросли в четвер на тлі падіння запасів сирої нафти в США і збільшення китайського імпорту, підтримуючи очікування зростання попиту в двох найбільших країнах-споживачах нафти в світі.

Економіка • 9 травня, 13:34 • 18798 перегляди

ХАМАС заявляє, що не піде на подальші компроміси щодо припинення вогню

ХАМАС відмовляється йти на подальші компроміси щодо умов припинення вогню з Ізраїлем, незважаючи на триваючі переговори в Каїрі, спрямовані на припинення наступу Ізраїлю в Газі.

Війна • 9 травня, 04:19 • 119516 перегляди

У Каїрі відновилися переговори про перемир'я в Газі за участі всіх сторін

У Каїрі відновилися переговори про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС за участю всіх сторін, включаючи представників Катару, США і Єгипту.

Новини Світу • 8 травня, 10:07 • 13877 перегляди

Глава ЦРУ їде до Ізраїлю – Reuters

Глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав Ізраїль для переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими офіційними особами на тлі зусиль, спрямованих на припинення вогню в Газі і можливий обмін заручниками.

Політика • 7 травня, 23:20 • 31711 перегляди

ХАМАС та Ізраїль прибули до Каїра для переговорів про припинення вогню

Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.

Війна • 7 травня, 19:33 • 28163 перегляди

Ізраїль встановив контроль над палестинською частиною ПП "Рафах" на кордоні із Єгиптом

Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні між Газою і Єгиптом, захопивши ключову дорогу і завдавши за ніч ударів по більш ніж 50 цілях ХАМАС.

Новини Світу • 7 травня, 05:44 • 21839 перегляди

ХАМАС погодився на пропозицію Єгипту щодо припинення вогню. В Ізраїлі заявили, що не підтримують цю угоду

ХАМАС приймає пропозицію Єгипту і Катару про припинення вогню, щоб припинити війну з Ізраїлем, але Єрусалимі заявили, що не підтримують угоду запропоновану Каїром.

Новини Світу • 6 травня, 17:44 • 33922 перегляди

Переговори в Єгипті про припинення вогню в Газі завершилися, Ізраїль і ХАМАС поки залишаються на своїх позиціях

Переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі закінчилися безрезультатно через негнучкі позиції обох сторін після семи місяців війни.

Новини Світу • 5 травня, 17:22 • 55203 перегляди

Ізраїль та ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню - CNN

Ізраїль і ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню зі звільненням заручників після тривалих переговорів за посередництва США, Катару та Єгипту.

Новини Світу • 5 травня, 08:01 • 24786 перегляди

Угода про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів - США та Ізраїль

Представники США та Ізраїлю на переговорах у Каїрі заявили, що досягнення угоди про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів.

Політика • 4 травня, 21:53 • 22788 перегляди

Reuters: директор ЦРУ прибув до Єгипту для зустрічей щодо конфлікту в Газі

Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.

Війна • 3 травня, 23:59 • 25346 перегляди

Обговорили ситуацію в Газі: Байден провів телефонну розмову з Нетаньяху

Байден і Нетаньяху обговорили відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів в Газі, збільшення гуманітарної допомоги, а також переговори про звільнення заручників і припинення вогню на тлі побоювань голоду.

Новини Світу • 28 квітня, 21:35 • 20148 перегляди