Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.
Ізраїль пропонує продовжити першу фазу перемир'я на 6 тижнів для звільнення заручників. ХАМАС наполягає на негайному переході до другого етапу угоди для досягнення тривалого миру.
У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.
ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.
Після домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями очікується стабілізація ситуації з гуманітарними конвоями в Газі. UNRWA підготувала 4000 вантажівок допомоги, половина з яких - продовольство.
Сторони конфлікту підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.
США скасували винагороду за арешт лідера ХТШ Ахмеда аш-Шараа після першої офіційної зустрічі в Дамаску. Новий лідер Сирії пообіцяв боротися з тероризмом та сприяти регіональному миру.
МЗС України висловило протест через участь представників окупаційної влади Криму у Всесвітньому форумі міст в Каїрі. Міністерство розкритикувало ООН-Хабітат за недостатній контроль реєстрації учасників заходу.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Оман, Анголу, Єгипет та ПАР 23-28 жовтня. Мета візитів - просування Формули миру, розвиток політичного діалогу та економічної співпраці.
Держсекретар США Ентоні Блінкен здійснює дев'ятий візит до Ізраїлю з початку війни в Газі. Мета - домогтися угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за посередництва США, Єгипту і Катару.
Лідери США, Єгипту і Катару ініціювали термінові переговори між Ізраїлем та ХАМАС 15 серпня. Мета - укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.
Іран попросив єгипетські авіакомпанії уникати його повітряного простору протягом 3 годин у четвер через військові навчання. Міністерство цивільної авіації Єгипту підтвердило заборону, але іранський чиновник спростував це повідомлення.
Нафта подешевшала через розпродаж на фондовому ринку, викликаний страхом рецесії в США. Зниження обмежене через втрати поставок з Лівії та ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.
За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, ХАМАС не погодився з планом президента США Джо Байдена щодо припинення вогню в Газі, в той час як Ізраїль прийняв цю пропозицію.
Лідер ХАМАС Яхья Сінвар заявив арабським посередникам, що ХАМАС не складе зброю і не підпише вимагає цього пропозицію, наполягаючи на повному припиненні вогню в Газі, йдеться в статті The Wall Street Journal.
Ізраїльські війська просунулися в північну частину сектора Газа, вбивши і поранивши десятки палестинців, і захопили частину міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом, що викликало тривогу через погіршення гуманітарної ситуації.
Байден заявив, що перемир'я в Газі може розпочатися вже завтра, якщо ХАМАС звільнить заручників, яких він утримує. Своєю чергою ХАМАС звинувачує Нетаньягуу в тому, що він перешкоджає переговорам про припинення вогню і використовує їх як прикриття для нападу на Рафах.
Ізраїль обстріляв райони Рафаха в Газі, в результаті чого загинув старший командир підрозділу ісламського терористичного угруповання-"Бригади Аль-Муджахідін" і кілька цивільних людей.
Ціни на нафту зросли в четвер на тлі падіння запасів сирої нафти в США і збільшення китайського імпорту, підтримуючи очікування зростання попиту в двох найбільших країнах-споживачах нафти в світі.
ХАМАС відмовляється йти на подальші компроміси щодо умов припинення вогню з Ізраїлем, незважаючи на триваючі переговори в Каїрі, спрямовані на припинення наступу Ізраїлю в Газі.
У Каїрі відновилися переговори про перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС за участю всіх сторін, включаючи представників Катару, США і Єгипту.
Глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав Ізраїль для переговорів з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та іншими офіційними особами на тлі зусиль, спрямованих на припинення вогню в Газі і можливий обмін заручниками.
Делегації ХАМАС та Ізраїлю прибули до Каїру для переговорів про припинення вогню і потенційний обмін полоненими за посередництва Єгипту та Катару.
Ізраїль взяв під контроль палестинську сторону контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні між Газою і Єгиптом, захопивши ключову дорогу і завдавши за ніч ударів по більш ніж 50 цілях ХАМАС.
ХАМАС приймає пропозицію Єгипту і Катару про припинення вогню, щоб припинити війну з Ізраїлем, але Єрусалимі заявили, що не підтримують угоду запропоновану Каїром.
Переговори про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі закінчилися безрезультатно через негнучкі позиції обох сторін після семи місяців війни.
Ізраїль і ХАМАС можуть укласти угоду про припинення вогню зі звільненням заручників після тривалих переговорів за посередництва США, Катару та Єгипту.
Представники США та Ізраїлю на переговорах у Каїрі заявили, що досягнення угоди про припинення вогню в Газі може зайняти кілька днів.
Директор ЦРУ Вільям Бернс прибув до Каїру, Єгипет, для участі у зустрічах щодо посередництва у припиненні вогню та звільненні заручників у конфлікті в Газі.
Байден і Нетаньяху обговорили відкриття додаткових контрольно-пропускних пунктів в Газі, збільшення гуманітарної допомоги, а також переговори про звільнення заручників і припинення вогню на тлі побоювань голоду.