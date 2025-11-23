Ізраїль призначив нового посла в Україні – ЗМІ
Київ • УНН
Ізраїль призначив Рої Розенбліта новим послом в Україні, замінивши Михайла Бродського, який обіймав цю посаду з 2021 року. Розенбліт раніше працював радником у посольстві Ізраїлю в москві та очолював дипломатичну місію в Сенегалі.
Уряд Ізраїлю призначив Рої Розенбліта новим послом в Україні, який замінить Михайла Бродського, що обіймав цю посаду з 2021 року. Про це повідомляє ізраїльське видання "Весті", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що термін повноважень Бродського, призначеного за уряду Нафталі Беннета, спливає, і він отримає нове призначення. Розенбліт, своєю чергою, очолить посольство Ізраїлю в Україні.
Розенбліт раніше не працював безпосередньо з Україною. "Найближчою" до Східної Європи посадою була його робота радником у посольстві Ізраїлю у москві. Крім того, він був послом за сумісництвом у країнах Тихоокеанського регіону, очолював дипломатичну місію в Сенегалі та працював радником у посольстві в Каїрі. Розенбліт є дипломованим спеціалістом з арабської мови, літератури та державної політики, а також економічних питань.
