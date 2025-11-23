Ізраїль вперше з червня завдав удару по столиці Лівану: ціллю був начальник штабу “Хезболли”
Київ • УНН
Ізраїль завдав удару по Бейруту 23 листопада, заявивши, що метою був начальник штабу "Хезболли". Внаслідок атаки загинула одна людина та 21 отримала поранення.
У неділю, 23 листопада, Ізраїль завдав удару по столиці Лівану, Бейруту, заявивши, що його ціллю був начальник штабу "Хезболли". Про це пише The Associated Press, передає УНН.
Деталі
Ізраїль у неділю вперше з червня завдав удару по столиці Лівану, Бейруту, заявивши, що метою був начальник штабу "Хезболли", і попередив підтримуване Іраном угруповання бойовиків не перезброюватися та не відбудовуватися через рік після їхньої останньої війни
"Хезболла" заявила, що удар, розпочатий майже рівно через рік після закінчення перемир'я у війні між Ізраїлем та "Хезболлою", загрожував ескалацією нападів.
Ми продовжуватимемо діяти рішуче, щоб запобігти будь-якій загрозі для мешканців півночі та держави Ізраїль
Міністерство охорони здоров'я Лівану повідомило, що внаслідок удару в південних передмістях Бейрута загинула щонайменше одна людина та ще 21 поранена.
Нагадаємо
Представники руху ХАМАС офіційно поінформували спеціального представника США Стівена Віткофа та зятя президента США Джареда Кушнера про припинення дії чинної угоди про перемир'я в секторі Гази.