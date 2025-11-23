Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана: целью был начальник штаба «Хезболлы»
Киев • УНН
Израиль нанес удар по Бейруту 23 ноября, заявив, что целью был начальник штаба "Хезболлы". В результате атаки погиб один человек и 21 получил ранения.
В воскресенье, 23 ноября, Израиль нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы". Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.
Детали
Израиль в воскресенье впервые с июня нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что целью был начальник штаба "Хезболлы", и предупредил поддерживаемую Ираном группировку боевиков не перевооружаться и не отстраиваться спустя год после их последней войны
"Хезболла" заявила, что удар, начатый почти ровно через год после окончания перемирия в войне между Израилем и "Хезболлой", угрожал эскалацией нападений.
Мы будем продолжать действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу для жителей севера и государства Израиль
Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате удара в южных пригородах Бейрута погиб по меньшей мере один человек и еще 21 ранен.
Напомним
Представители движения ХАМАС официально проинформировали специального представителя США Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера о прекращении действия действующего соглашения о перемирии в секторе Газа.