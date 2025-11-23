Израиль назначил нового посла в Украине – СМИ
Киев • УНН
Израиль назначил Рои Розенблита новым послом в Украине, заменив Михаила Бродского, который занимал эту должность с 2021 года. Розенблит ранее работал советником в посольстве Израиля в Москве и возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале.
Правительство Израиля назначило Рои Розенблита новым послом в Украине, который заменит Михаила Бродского, занимавшего эту должность с 2021 года. Об этом сообщает израильское издание "Вести", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что срок полномочий Бродского, назначенного при правительстве Нафтали Беннета, истекает, и он получит новое назначение. Розенблит, в свою очередь, возглавит посольство Израиля в Украине.
Розенблит ранее не работал непосредственно с Украиной. "Ближайшей" к Восточной Европе должностью была его работа советником в посольстве Израиля в Москве. Кроме того, он был послом по совместительству в странах Тихоокеанского региона, возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале и работал советником в посольстве в Каире. Розенблит является дипломированным специалистом по арабскому языку, литературе и государственной политике, а также экономическим вопросам.
Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана: целью был начальник штаба «Хезболлы»23.11.25, 17:49 • 2488 просмотров