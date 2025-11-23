Израиль назначил нового посла в Украине – СМИ

$42.150.00
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 6284 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 5110 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 6708 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 10485 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 12240 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 13309 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28354 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 43833 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67198 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США23 ноября, 08:24 • 10933 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 16876 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре23 ноября, 09:07 • 19175 просмотра
В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов23 ноября, 10:28 • 4438 просмотра
Около 200 тысяч украинцев в США находятся под большим риском из-за промедления администрации Трампа - Reuters23 ноября, 10:40 • 3754 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28359 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 98827 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 71610 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 76781 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 83470 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Европа
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 26019 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 35882 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 38371 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 98827 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 57277 просмотра
Дипломатка
Техника
FGM-148 Javelin
Фильм
Хранитель

Израиль назначил нового посла в Украине – СМИ

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Израиль назначил Рои Розенблита новым послом в Украине, заменив Михаила Бродского, который занимал эту должность с 2021 года. Розенблит ранее работал советником в посольстве Израиля в Москве и возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале.

Израиль назначил нового посла в Украине – СМИ

Правительство Израиля назначило Рои Розенблита новым послом в Украине, который заменит Михаила Бродского, занимавшего эту должность с 2021 года. Об этом сообщает израильское издание "Вести", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что срок полномочий Бродского, назначенного при правительстве Нафтали Беннета, истекает, и он получит новое назначение. Розенблит, в свою очередь, возглавит посольство Израиля в Украине.

Розенблит ранее не работал непосредственно с Украиной. "Ближайшей" к Восточной Европе должностью была его работа советником в посольстве Израиля в Москве. Кроме того, он был послом по совместительству в странах Тихоокеанского региона, возглавлял дипломатическую миссию в Сенегале и работал советником в посольстве в Каире. Розенблит является дипломированным специалистом по арабскому языку, литературе и государственной политике, а также экономическим вопросам.

Израиль впервые с июня нанес удар по столице Ливана: целью был начальник штаба «Хезболлы»23.11.25, 17:49 • 2488 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дипломатка
Израиль
Ливан
Сенегал
Каир
Украина